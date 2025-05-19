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Бекаури вернулся на татами – грузинский дзюдоист стал лучшим на турнире в Испании

Бекаури вернулся на татами – грузинский дзюдоист стал лучшим на турнире в Испании

Sputnik Грузия

Это первый титул грузинского дзюдоиста после Олимпийских игр в Париже 19.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-19T11:40+0400

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2025-05-19T11:40+0400

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лаша бекаури

международная федерация дзюдо

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Двукратный олимпийский чемпион Лаша Бекаури (90 кг) завоевал золотую медаль на проходящем в Испании открытом первенстве Европы La Nucia European Open 2025. Бекаури использовал этот турнир для подготовки к предстоящему чемпионату мира, который пройдет 13-20 июня в Будапеште. Ранее от снялся с турнира Большого шлема в Тбилиси и чемпионата Европы в Подгорице. В финале за восемь секунд Бекаури победил испанца Дани Ньето-Тринидада. Это первый титул грузинского дзюдоиста после Олимпийских игр в Париже. В соревнованиях приняли участия 432 дзюдоиста из 41 страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, испания, лаша бекаури, международная федерация дзюдо