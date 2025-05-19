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Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Sputnik Грузия
Рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 11,7% 19.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-19T09:01+0400
2025-05-19T09:01+0400
2025-05-19T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за март 2025 года повысился на 2,2% по сравнению с февралем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 11,7%.В марте 2025 года по сравнению с мартом 2024-го индекс стоимости строительства вырос на 6,3%, что было вызвано ростом зарплаты на 22%.Сколько объектов построено в Грузии в 2024 году – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 11,7%
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за март 2025 года повысился на 2,2% по сравнению с февралем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 11,7%.
В марте 2025 года по сравнению с мартом 2024-го индекс стоимости строительства вырос на 6,3%, что было вызвано ростом зарплаты на 22%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.