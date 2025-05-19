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Прощанье на "Месталье": Георгий Мамардашвили сыграл за "Валенсию" последний матч

Прощанье на "Месталье": Георгий Мамардашвили сыграл за "Валенсию" последний матч

Sputnik Грузия

Я стал таким вратарем благодаря "Валенсии", эта команда для меня особенная, признался Мамардашвили 19.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-19T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Грузинский голкипер Георгий Мамардашвили сыграл свой последний матч за "Валенсию" на стадионе "Месталья" против "Атлетика" из Бильбао. За четыре года пребывания в "Валенсии" Мамардашвили провел за "Летучих мышей" 132 матча во всех турнирах: 125 – в Ла Лиге, шесть – в Кубке Испании и один – в Суперкубке Испании. В 39 матчах он сохранил ворота сухими. Единственный гол в матче был забит на 72-й минуте. Отличился форвард "Атлетика" Алекс Беренгер. Несмотря на проигрыш, "Валенсия" по итогам сезона сохранила место в Ла Лиге. Чемпионат Испании завершится 25 мая. Летом 2021 года Мамардашвили присоединился к испанскому клубу в качестве четвертого вратаря, но уже в первом сезоне он стал игроком основного состава. В августе 2024 года Мамардашвили подписал контракт с английским "Ливерпулем". Англичане заплатили за грузинского голкипера 35 млн евро. В текущем сезоне грузинский вратарь остался в "Валенсии" на правах аренды и перейдет в "Ливерпуль" летом 2025 года. В поле зрения ведущих клубов Европы Мамардашвили попал после дебютного для сборной Грузии Евро-2024 в Германии. Вратарь грузинской команды записал на свой счет 29 сейвов, был признан лучшим игроком матча против Чехии и попал в символическую сборную континентального первенства по версии ведущих спортивных изданий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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футбол, спорт, новости, испания, европа, георгий мамардашвили