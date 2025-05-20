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Грузия надеется на продолжение активного диалога с Ватиканом – глава МИД

Грузия надеется на продолжение активного диалога с Ватиканом – глава МИД

Sputnik Грузия

Грузинская делегация во главе с президентом посетила церемонию инаугурации Папы Римского Лео XIV в Ватикане 20.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-20T11:52+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Власти Грузии надеются, что отношения с Ватиканом останутся интенсивными, и встреча президента Михаила Кавелашвили с Папой Римским Лео XIV была хорошей возможностью подчеркнуть существующую позитивную динамику, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Накануне состоялась встреча президента Грузии с Папой Римским Лео XIV, в ходе которой Кавелашвили поздравил понтифика с избранием на пост главы Католической церкви и пригласил в Грузию. Днем ранее грузинская делегация во главе с президентом присутствовала на церемонии инаугурации Папы Римского в Ватикане. Как отметила глава грузинского МИД, встреча стала важным шансом проинформировать Папу Римского о приоритетах Грузии. "Конечно, это также была хорошая возможность донести до Папы информацию о приоритетах Грузии, о том, насколько важен для нас мир в регионе и с какими вызовами сталкивается Грузия в современных условиях. Безусловно, мы ожидаем, что отношения между Грузией и Ватиканом останутся такими же интенсивными", – отметила она. Президент Грузии встретился с Папой Римским Лео XIV>>Как сообщалось ранее, на встрече стороны обсудили текущие отношения между Грузией и Святым Престолом и перспективы укрепления сотрудничества. По словам Кавелашвили, союз, основанный на христианских ценностях, является важной основой тесного партнерства. Со своей стороны Папа Римский Лео XIV в ходе беседы с президентом Грузии подчеркнул важность установления мира во всем мире и выразил готовность к углублению существующего партнерства с Грузией. Конклав избрал 267-го Папу Римского 8 мая. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил кавелашвили, мака бочоришвили, сша, ватикан