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Грузия назначила новых послов в Италии и Венгрии

Грузия назначила новых послов в Италии и Венгрии

Sputnik Грузия

Новые послы приступят к исполнению обязанностей 1 июля 20.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-20T20:40+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии сообщило о назначении новых послов в Италии и Венгрии – Тамар Лилуашвили и Николоза Лалиашвили. Согласно Конституции, назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств президент Грузии по представлению правительства. Тамар Лилуашвили назначена чрезвычайный и полномочный послом Грузии в Италии и постпредом при международных организациях ООН (FAO, IFAD, WFP) в Риме. Назначены новые послы Грузии в ООН и четыре страны >>Лилуашвили ранее занимала должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Венгрии. Она имеет большой опыт работы в государственном секторе, в том числе занимала должность исполнительного директора Национального инвестиционного агентства Грузии Invest in Georgia и заместителя директора RMG Group. Что касается Николоза Лалиашвили, то он был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Казахстане. Он имеет многолетний опыт государственной службы, в том числе занимал различные должности в Министерстве обороны Грузии и Совете безопасности. Лалиашвили был депутатом парламента Грузии. Лилуашвили и Лалиашвили приступят к исполнению обязанностей 1 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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