https://sputnik-georgia.ru/20250520/gruziya-naznachila-novykh-poslov-v-italii-i-vengrii-293443650.html
Грузия назначила новых послов в Италии и Венгрии
Грузия назначила новых послов в Италии и Венгрии
Sputnik Грузия
Новые послы приступят к исполнению обязанностей 1 июля 20.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-20T20:40+0400
2025-05-20T20:40+0400
2025-05-20T20:40+0400
новости
грузия
политика
рим
венгрия
италия
оон
мид грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23481/44/234814476_0:10:1500:854_1920x0_80_0_0_d77afeb6da40eb1773fe7de1fa66ce6e.jpg
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии сообщило о назначении новых послов в Италии и Венгрии – Тамар Лилуашвили и Николоза Лалиашвили. Согласно Конституции, назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств президент Грузии по представлению правительства. Тамар Лилуашвили назначена чрезвычайный и полномочный послом Грузии в Италии и постпредом при международных организациях ООН (FAO, IFAD, WFP) в Риме. Назначены новые послы Грузии в ООН и четыре страны >>Лилуашвили ранее занимала должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Венгрии. Она имеет большой опыт работы в государственном секторе, в том числе занимала должность исполнительного директора Национального инвестиционного агентства Грузии Invest in Georgia и заместителя директора RMG Group. Что касается Николоза Лалиашвили, то он был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Казахстане. Он имеет многолетний опыт государственной службы, в том числе занимал различные должности в Министерстве обороны Грузии и Совете безопасности. Лалиашвили был депутатом парламента Грузии. Лилуашвили и Лалиашвили приступят к исполнению обязанностей 1 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рим
венгрия
италия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23481/44/234814476_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_fb821e3e91367f99f5a1847d816d71f4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, политика, рим, венгрия, италия, оон, мид грузии
новости, грузия, политика, рим, венгрия, италия, оон, мид грузии
Грузия назначила новых послов в Италии и Венгрии
Новые послы приступят к исполнению обязанностей 1 июля
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии сообщило о назначении новых послов в Италии и Венгрии – Тамар Лилуашвили и Николоза Лалиашвили.
Согласно Конституции, назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств президент Грузии по представлению правительства.
Тамар Лилуашвили назначена чрезвычайный и полномочный послом Грузии в Италии и постпредом при международных организациях ООН (FAO, IFAD, WFP) в Риме.
Лилуашвили ранее занимала должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Венгрии. Она имеет большой опыт работы в государственном секторе, в том числе занимала должность исполнительного директора Национального инвестиционного агентства Грузии Invest in Georgia и заместителя директора RMG Group.
Что касается Николоза Лалиашвили, то он был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Казахстане. Он имеет многолетний опыт государственной службы, в том числе занимал различные должности в Министерстве обороны Грузии и Совете безопасности. Лалиашвили был депутатом парламента Грузии.
Лилуашвили и Лалиашвили приступят к исполнению обязанностей 1 июля.