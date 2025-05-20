https://sputnik-georgia.ru/20250520/novaya-struktura-razvedki-v-gruzii-gryadut-peremeny-293439194.html

Новая структура разведки: в Грузии грядут перемены

Новая структура разведки: в Грузии грядут перемены

Sputnik Грузия

Служба разведки будет переформирована в Национальное агентство разведки и войдет в состав Службы госбезопасности Грузии 20.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-20T16:55+0400

2025-05-20T16:55+0400

2025-05-20T16:55+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Парламент Грузии на текущей неделе приступит к рассмотрению пакета законопроектов, которые касаются упразднения Службы разведки Грузии как независимой структуры и ее переходу в подчинение Службы государственной безопасности Грузии. Служба разведки Грузии была основана как независимое ведомство 19 сентября 1997 года. До 2013 года служба разведки подчинялась непосредственно президенту Грузии, а с 2013-го – превратилась в учреждение специального назначения исполнительной власти Грузии под непосредственным руководством премьер-министра Грузии. Парламент Грузии утвердил Анри Оханашвили на пост главы СГБ>>Согласно поправкам, Служба разведки будет переформирована в Национальное агентство разведки и войдет в состав СГБ Грузии. Агентство будет подотчетно руководителю СГБ Грузии, и именно он будет назначать главу Агентства. По мнению авторов законопроекта – депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – поправки будут способствовать координации деятельности между этими службами и повышению эффективности их функций, задач и деятельности. Законопроект вступит в силу 1 июля 2025 года, после принятия парламентом в трех чтениях и подписания президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, служба разведки, сгб