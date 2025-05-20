https://sputnik-georgia.ru/20250520/novaya-struktura-razvedki-v-gruzii-gryadut-peremeny-293439194.html
Новая структура разведки: в Грузии грядут перемены
Новая структура разведки: в Грузии грядут перемены
Sputnik Грузия
Служба разведки будет переформирована в Национальное агентство разведки и войдет в состав Службы госбезопасности Грузии 20.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-20T16:55+0400
2025-05-20T16:55+0400
2025-05-20T16:55+0400
грузия
политика
новости
служба разведки
сгб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23370/97/233709769_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_dcc504c19b7ac68e99c8b515e7bdad8f.jpg
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Парламент Грузии на текущей неделе приступит к рассмотрению пакета законопроектов, которые касаются упразднения Службы разведки Грузии как независимой структуры и ее переходу в подчинение Службы государственной безопасности Грузии. Служба разведки Грузии была основана как независимое ведомство 19 сентября 1997 года. До 2013 года служба разведки подчинялась непосредственно президенту Грузии, а с 2013-го – превратилась в учреждение специального назначения исполнительной власти Грузии под непосредственным руководством премьер-министра Грузии. Парламент Грузии утвердил Анри Оханашвили на пост главы СГБ>>Согласно поправкам, Служба разведки будет переформирована в Национальное агентство разведки и войдет в состав СГБ Грузии. Агентство будет подотчетно руководителю СГБ Грузии, и именно он будет назначать главу Агентства. По мнению авторов законопроекта – депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – поправки будут способствовать координации деятельности между этими службами и повышению эффективности их функций, задач и деятельности. Законопроект вступит в силу 1 июля 2025 года, после принятия парламентом в трех чтениях и подписания президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23370/97/233709769_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_7b79bc1af71a1357f2d3acc6de26b93f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, служба разведки, сгб
грузия, политика, новости, служба разведки, сгб
Новая структура разведки: в Грузии грядут перемены
Служба разведки будет переформирована в Национальное агентство разведки и войдет в состав Службы госбезопасности Грузии
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Парламент Грузии на текущей неделе приступит к рассмотрению пакета законопроектов, которые касаются упразднения Службы разведки Грузии как независимой структуры и ее переходу в подчинение Службы государственной безопасности Грузии.
Служба разведки Грузии была основана как независимое ведомство 19 сентября 1997 года. До 2013 года служба разведки подчинялась непосредственно президенту Грузии, а с 2013-го – превратилась в учреждение специального назначения исполнительной власти Грузии под непосредственным руководством премьер-министра Грузии.
Согласно поправкам, Служба разведки будет переформирована в Национальное агентство разведки и войдет в состав СГБ Грузии. Агентство будет подотчетно руководителю СГБ Грузии, и именно он будет назначать главу Агентства.
По мнению авторов законопроекта – депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – поправки будут способствовать координации деятельности между этими службами и повышению эффективности их функций, задач и деятельности.
Законопроект вступит в силу 1 июля 2025 года, после принятия парламентом в трех чтениях и подписания президентом Грузии.