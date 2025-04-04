https://sputnik-georgia.ru/20250404/parlament-gruzii-utverdil-anri-okhanashvili-na-post-glavy-sgb-292790509.html

Парламент Грузии утвердил Анри Оханашвили на пост главы СГБ

Парламент Грузии утвердил Анри Оханашвили на пост главы СГБ

Sputnik Грузия

Парламент утвердил нового руководителя Службы безопасности Грузии в лице Анри Оханашвили 04.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Парламент Грузии 79 голосами утвердил Анри Оханашвили на пост главы Службы государственной безопасности Грузии.Анри Оханашвили будет занимать эту должность в течение шести лет. Оханашвили был депутатом парламента трех созывов, а до этого работал главой аппарата парламента. В ноябре 2024 года Оханашвили был назначен министром юстиции. Оханашвили 39 лет. Он получил образование сначала в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили, а после – в Йенском университете имени Фридриха Шиллера в Германии. Также в Германии он защитил докторскую диссертацию.Лилуашвили официально лишился полномочий главы Службы госбезопасности Грузии>>Служба госбезопасности, основанная в 2015 году, представляет собой систему специализированных учреждений исполнительной власти, напрямую подчиненных правительству Грузии, которые в пределах своей компетенции обеспечивают государственную безопасность. Направлениями деятельности Службы являются: защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и военного потенциала Грузии от противоправных действий иностранных спецслужб и отдельных лиц, обеспечение экономической безопасности страны, борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей государственной безопасности, меры по предупреждению, выявление и пресечение коррупции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, германия, анри оханашвили, сгб