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Парламент Грузии утвердил Анри Оханашвили на пост главы СГБ
Парламент Грузии утвердил Анри Оханашвили на пост главы СГБ
Sputnik Грузия
Парламент утвердил нового руководителя Службы безопасности Грузии в лице Анри Оханашвили 04.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-04T13:56+0400
2025-04-04T13:56+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Парламент Грузии 79 голосами утвердил Анри Оханашвили на пост главы Службы государственной безопасности Грузии.Анри Оханашвили будет занимать эту должность в течение шести лет. Оханашвили был депутатом парламента трех созывов, а до этого работал главой аппарата парламента. В ноябре 2024 года Оханашвили был назначен министром юстиции. Оханашвили 39 лет. Он получил образование сначала в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили, а после – в Йенском университете имени Фридриха Шиллера в Германии. Также в Германии он защитил докторскую диссертацию.Лилуашвили официально лишился полномочий главы Службы госбезопасности Грузии>>Служба госбезопасности, основанная в 2015 году, представляет собой систему специализированных учреждений исполнительной власти, напрямую подчиненных правительству Грузии, которые в пределах своей компетенции обеспечивают государственную безопасность. Направлениями деятельности Службы являются: защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и военного потенциала Грузии от противоправных действий иностранных спецслужб и отдельных лиц, обеспечение экономической безопасности страны, борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей государственной безопасности, меры по предупреждению, выявление и пресечение коррупции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, германия, анри оханашвили, сгб
Парламент Грузии утвердил Анри Оханашвили на пост главы СГБ
13:56 04.04.2025 (обновлено: 14:12 04.04.2025)
Парламент утвердил нового руководителя Службы безопасности Грузии в лице Анри Оханашвили
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Парламент Грузии 79 голосами утвердил Анри Оханашвили на пост главы Службы государственной безопасности Грузии.
Анри Оханашвили будет занимать эту должность в течение шести лет.
Оханашвили был депутатом парламента трех созывов, а до этого работал главой аппарата парламента. В ноябре 2024 года Оханашвили был назначен министром юстиции.
Оханашвили 39 лет. Он получил образование сначала в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили, а после – в Йенском университете имени Фридриха Шиллера в Германии. Также в Германии он защитил докторскую диссертацию.
Служба госбезопасности, основанная в 2015 году, представляет собой систему специализированных учреждений исполнительной власти, напрямую подчиненных правительству Грузии, которые в пределах своей компетенции обеспечивают государственную безопасность.
Направлениями деятельности Службы являются: защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и военного потенциала Грузии от противоправных действий иностранных спецслужб и отдельных лиц, обеспечение экономической безопасности страны, борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей государственной безопасности, меры по предупреждению, выявление и пресечение коррупции.