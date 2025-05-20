https://sputnik-georgia.ru/20250520/politiki-pod-sudom-oppozitsiya-ignoriruet-zalog-vlasti-gruzii-grozyatsya-otvetstvennostyu-293439586.html

Политики под судом: оппозиция игнорирует залог, власти Грузии грозят ответственностью

Политики под судом: оппозиция игнорирует залог, власти Грузии грозят ответственностью

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Представители оппозиции, проявляющие неуважение к работе парламентской временной следственной комиссии и к закону в целом, должны... 20.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-20T14:56+0400

2025-05-20T14:56+0400

2025-05-20T15:50+0400

политика

грузия

новости

ника мелия

мамука хазарадзе

единое национальное движение

ираклий окруашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279655105_0:81:1280:802_1920x0_80_0_0_2d4e82404ee7ec138076bd9fb80251c9.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Представители оппозиции, проявляющие неуважение к работе парламентской временной следственной комиссии и к закону в целом, должны быть готовы понести ответственность, так как нарушение закона не может быть оправдано выражением протеста против кого-либо, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Махашвили. Мнение представителей оппозиции относительно выплаты залога, назначенного судом за неявку на заседание парламентской комиссии, разделилось. Невыполнение требования следственной комиссии (неявка на заседание), которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения", является уголовным преступлением. Как отметил депутат, подобное пренебрежительное отношение как к обществу, так и к правилам парламентской следственной комиссии, а также к законодательству в целом, повлечет за собой соответствующие правовые последствия. По словам депутата, существует закон и существуют установленные правила. Назначенный судом залог за неявку на заседание следственной комиссии не оплатил Ника Гварамия. Его судебное разбирательство назначено на 20 мая. Залог также не собираются выплачивать Ника Мелия и Зураб Гирчи Джапаридзе. Мелия заявляет, что не может призывать своих коллег к какому-либо конкретному решению, однако, с другой стороны, подчеркивает, что вопрос выплаты залога – это вопрос принципа. Между тем Георгий Вашадзе считает, что по данному вопросу необходима дискуссия, так как, по его словам, всех нельзя отправить в тюрьму. Что касается лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии", то Хазарадзе и Джапаридзе уже оплатили назначенный судом залог – каждый по 50 тысяч лари. А 14 мая Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили из-за неуплаты залога – его задержали прямо в зале суда. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили задержан в зале суда>>О смене меры пресечения для экс-министра обороны, обвиняемого в невыполнении законного требования временной следственной комиссии парламента, ходатайствовала сторона обвинения, так как Окруашвили не выплатил залог в размере 20 тысяч лари, ранее избранный судом. По словам самого Окруашвили, он не признает легитимность комиссии, как и парламента. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ника мелия, мамука хазарадзе, единое национальное движение, ираклий окруашвили