https://sputnik-georgia.ru/20250520/politiki-pod-sudom-oppozitsiya-ignoriruet-zalog-vlasti-gruzii-grozyatsya-otvetstvennostyu-293439586.html
Политики под судом: оппозиция игнорирует залог, власти Грузии грозят ответственностью
Политики под судом: оппозиция игнорирует залог, власти Грузии грозят ответственностью
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Представители оппозиции, проявляющие неуважение к работе парламентской временной следственной комиссии и к закону в целом, должны... 20.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Представители оппозиции, проявляющие неуважение к работе парламентской временной следственной комиссии и к закону в целом, должны быть готовы понести ответственность, так как нарушение закона не может быть оправдано выражением протеста против кого-либо, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Махашвили. Мнение представителей оппозиции относительно выплаты залога, назначенного судом за неявку на заседание парламентской комиссии, разделилось. Невыполнение требования следственной комиссии (неявка на заседание), которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения", является уголовным преступлением. Как отметил депутат, подобное пренебрежительное отношение как к обществу, так и к правилам парламентской следственной комиссии, а также к законодательству в целом, повлечет за собой соответствующие правовые последствия. По словам депутата, существует закон и существуют установленные правила. Назначенный судом залог за неявку на заседание следственной комиссии не оплатил Ника Гварамия. Его судебное разбирательство назначено на 20 мая. Залог также не собираются выплачивать Ника Мелия и Зураб Гирчи Джапаридзе. Мелия заявляет, что не может призывать своих коллег к какому-либо конкретному решению, однако, с другой стороны, подчеркивает, что вопрос выплаты залога – это вопрос принципа. Между тем Георгий Вашадзе считает, что по данному вопросу необходима дискуссия, так как, по его словам, всех нельзя отправить в тюрьму. Что касается лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии", то Хазарадзе и Джапаридзе уже оплатили назначенный судом залог – каждый по 50 тысяч лари. А 14 мая Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили из-за неуплаты залога – его задержали прямо в зале суда. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили задержан в зале суда>>О смене меры пресечения для экс-министра обороны, обвиняемого в невыполнении законного требования временной следственной комиссии парламента, ходатайствовала сторона обвинения, так как Окруашвили не выплатил залог в размере 20 тысяч лари, ранее избранный судом. По словам самого Окруашвили, он не признает легитимность комиссии, как и парламента. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ника мелия, мамука хазарадзе, единое национальное движение, ираклий окруашвили
политика, грузия, новости, ника мелия, мамука хазарадзе, единое национальное движение, ираклий окруашвили
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Представители оппозиции, проявляющие неуважение к работе парламентской временной следственной комиссии и к закону в целом, должны быть готовы понести ответственность, так как нарушение закона не может быть оправдано выражением протеста против кого-либо, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Махашвили.
Мнение представителей оппозиции относительно выплаты залога, назначенного судом за неявку на заседание парламентской комиссии, разделилось. Невыполнение требования следственной комиссии (неявка на заседание), которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения", является уголовным преступлением.
"Разумеется, это решение этих людей – какую стратегию они выберут и какое отношение выразят к следственной комиссии. Но все должны понимать, что они также должны быть готовы понести соответствующую ответственность", – заявил Махашвили.
Отказались явиться на заседание и были вызваны в суд основатели TBC Банка и лидеры оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, экс-министр обороны Ираклий Окруашвили, бывший гендиректор "Мтавари архи" и лидер партии "Ахали" Ника Гварамия, лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Гирчи Джапаридзе, экс-заместитель министра юстиции, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидер партии "Ахали" Никанор Мелия, экс-глава парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе.
Как отметил депутат, подобное пренебрежительное отношение как к обществу, так и к правилам парламентской следственной комиссии, а также к законодательству в целом, повлечет за собой соответствующие правовые последствия.
"Если они готовы к таким последствиям – это, конечно, их выбор. Но тот факт, что они нарушают закон, не может быть оправдан выражением протеста против кого-либо", – заявил Махашвили.
По словам депутата, существует закон и существуют установленные правила.
"Они могут выбрать тот путь, который сочтут нужным, будь то с политической или иной точки зрения, но к юридическим последствиям они должны быть готовы", – заявил Махашвили.
Назначенный судом залог за неявку на заседание следственной комиссии не оплатил Ника Гварамия. Его судебное разбирательство назначено на 20 мая. Залог также не собираются выплачивать Ника Мелия и Зураб Гирчи Джапаридзе.
Мелия заявляет, что не может призывать своих коллег к какому-либо конкретному решению, однако, с другой стороны, подчеркивает, что вопрос выплаты залога – это вопрос принципа.
"Когда находишься в борьбе – тем более, если заявляешь, что это бескомпромиссная борьба – твои действия также должны быть адекватными и соответствующими. Нельзя идти на компромисс со своей совестью и моральными принципами", – заявил Мелия.
Между тем Георгий Вашадзе считает, что по данному вопросу необходима дискуссия, так как, по его словам, всех нельзя отправить в тюрьму.
Что касается лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии", то Хазарадзе и Джапаридзе уже оплатили назначенный судом залог – каждый по 50 тысяч лари.
А 14 мая Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили из-за неуплаты залога – его задержали прямо в зале суда.
О смене меры пресечения для экс-министра обороны, обвиняемого в невыполнении законного требования временной следственной комиссии парламента, ходатайствовала сторона обвинения, так как Окруашвили не выплатил залог в размере 20 тысяч лари, ранее избранный судом.
По словам самого Окруашвили, он не признает легитимность комиссии, как и парламента.
Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной.