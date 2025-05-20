https://sputnik-georgia.ru/20250520/prigovor-saakashvili-ostavili-v-sile-293444377.html

Приговор Саакашвили оставили в силе

Приговор Саакашвили оставили в силе

Sputnik Грузия

Срок отсчета наказания по грузинскому законодательству ведется с 1 октября 2021 года 20.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-20T19:02+0400

2025-05-20T19:02+0400

2025-05-20T19:23+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции суда экс-президенту Грузии, гражданину Украины Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы. Тбилисский городской суд 17 марта приговорил Саакашвили к 4 годам и 6 месяцам годам лишения свободы. Общий срок лишения свободы для экс-президента составит 12 с половиной лет . Срок отсчета наказания по грузинскому законодательству ведется с 1 октября 2021 года. Таким образом экс-президент Грузии выйдет на свободу в 2034 году, если не будет помилован или освобожден условно-досрочно. Решение о помиловании принимает президент Грузии, а по условному освобождению – комиссия, которая руководствуется тяжестью преступления, оценкой рисков и поведением осужденного. Дело о пересечении границы На суде стороне обвинения удалось доказать, что Саакашвили в обход пограничного контроля въехал в Грузию 29 сентября 2021 года. По данным следствия, Саакашвили приехал в Грузию паромом, в груженном молочной продукцией трейлере из Одессы. Позже он сошел неподалеку от порта Поти с трейлера и отправился сначала в село Тквири в регионе Самегрело-Земо Сванети, а после – в Батуми. В тот же день Саакашвили направился в Тбилиси, где проживал в квартире вплоть до задержания 1 октября. За время своего пребывания в Грузии он успел записать и опубликовать несколько видео для соцсетей. Это незаконное решение – адвокат Саакашвили о приговоре суда >>Причиной задержания Саакашвили стали обвинительные приговоры по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. По ним экс-президент был приговорен к шести годам лишения свободы. После возвращения экс-президента на родину в суде началось рассмотрение еще двух дел – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. На прошлой неделе суд вынес приговор Саакашвили по делу о растрате и он получил 9 лет лишения свободы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале в Гори, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди" в Тбилиси, где находится до сих пор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тбилисский апелляционный суд, тбилисский городской суд