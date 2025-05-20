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В Грузии отмечают последний звонок – министр образования поздравил выпускников
В Грузии отмечают последний звонок – министр образования поздравил выпускников
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В Грузии школьное обучение длится 12 лет 20.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Труд и целеустремленность всегда приносят результат, сказано в поздравлении министра образования Грузии Александра Цуладзе выпускникам по случаю окончания школы, где он также пожелал им светлого будущего и достижения целей.Последний звонок для 12-классников прозвенит в школах Грузии 20 мая. По данным Национального центра экзаменов и оценок, всего в этом году для сдачи Единых национальных экзаменов, необходимых для поступления в вузы, зарегистрировались более 39 тысяч абитуриентов. Все о вузах Грузии: последние данные>>"Дорогая молодежь, от всей души поздравляю вас с окончанием школы – успешным завершением одного из важнейших этапов вашей жизни. Сердца и умы каждого из вас наполнены незабываемыми воспоминаниями о школьных годах и бесчисленными планами и мечтами, которые вы обязательно осуществите", – говорится в поздравлении. Как отметил глава ведомства, особую благодарность заслужили учителя и родители выпускников за их поддержку и содействие, за то, что учащиеся прошли этот путь с ответственностью. По его словам, труд и целеустремленность всегда дают результаты. Во всех школах Грузии по случаю праздника проходят торжественные мероприятия. Традиционно грузинские школьники надевают белые рубашки, которые разрисовывают друг другу на память.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости
В Грузии отмечают последний звонок – министр образования поздравил выпускников
10:47 20.05.2025 (обновлено: 11:40 20.05.2025)
В Грузии школьное обучение длится 12 лет
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Труд и целеустремленность всегда приносят результат, сказано в поздравлении министра образования Грузии Александра Цуладзе выпускникам по случаю окончания школы, где он также пожелал им светлого будущего и достижения целей.
Последний звонок для 12-классников прозвенит в школах Грузии 20 мая. По данным Национального центра экзаменов и оценок, всего в этом году для сдачи Единых национальных экзаменов, необходимых для поступления в вузы, зарегистрировались более 39 тысяч абитуриентов.
"Дорогая молодежь, от всей души поздравляю вас с окончанием школы – успешным завершением одного из важнейших этапов вашей жизни. Сердца и умы каждого из вас наполнены незабываемыми воспоминаниями о школьных годах и бесчисленными планами и мечтами, которые вы обязательно осуществите", – говорится в поздравлении.
Как отметил глава ведомства, особую благодарность заслужили учителя и родители выпускников за их поддержку и содействие, за то, что учащиеся прошли этот путь с ответственностью.
"Впереди вас ждет новый, еще более интересный этап – студенческие годы, выбор профессии, новые друзья, идеи и новые возможности для развития. Желаю вам идти по этому пути большими и успешными шагами", – отметил Цуладзе.
По его словам, труд и целеустремленность всегда дают результаты.
"Труд и целеустремленность всегда приносят результат. Я глубоко убежден, что знания и опыт, полученные в школе, придадут вам уверенности и смелости на пути к успеху. Желаю вам светлого будущего и достижения ваших целей", – подчеркнул Цуладзе.
Во всех школах Грузии по случаю праздника проходят торжественные мероприятия. Традиционно грузинские школьники надевают белые рубашки, которые разрисовывают друг другу на память.