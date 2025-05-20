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В Грузии отмечают последний звонок – министр образования поздравил выпускников

В Грузии отмечают последний звонок – министр образования поздравил выпускников

Sputnik Грузия

В Грузии школьное обучение длится 12 лет 20.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-20T10:47+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Труд и целеустремленность всегда приносят результат, сказано в поздравлении министра образования Грузии Александра Цуладзе выпускникам по случаю окончания школы, где он также пожелал им светлого будущего и достижения целей.Последний звонок для 12-классников прозвенит в школах Грузии 20 мая. По данным Национального центра экзаменов и оценок, всего в этом году для сдачи Единых национальных экзаменов, необходимых для поступления в вузы, зарегистрировались более 39 тысяч абитуриентов. Все о вузах Грузии: последние данные>>"Дорогая молодежь, от всей души поздравляю вас с окончанием школы – успешным завершением одного из важнейших этапов вашей жизни. Сердца и умы каждого из вас наполнены незабываемыми воспоминаниями о школьных годах и бесчисленными планами и мечтами, которые вы обязательно осуществите", – говорится в поздравлении. Как отметил глава ведомства, особую благодарность заслужили учителя и родители выпускников за их поддержку и содействие, за то, что учащиеся прошли этот путь с ответственностью. По его словам, труд и целеустремленность всегда дают результаты. Во всех школах Грузии по случаю праздника проходят торжественные мероприятия. Традиционно грузинские школьники надевают белые рубашки, которые разрисовывают друг другу на память.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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