https://sputnik-georgia.ru/20250521/chto-stoit-za-otkazom-opponentov-uplachivat-zalog--mnenie-deputata-293449521.html

Что стоит за отказом оппонентов уплачивать залог – мнение депутата

Что стоит за отказом оппонентов уплачивать залог – мнение депутата

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Отказ части оппонентов власти от уплаты установленного судом залога – часть системного противостояния государству и попытка... 21.05.2025, Sputnik Грузия

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2025-05-21T12:48+0400

2025-05-21T12:48+0400

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мамука хазарадзе

единое национальное движение

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Отказ части оппонентов власти от уплаты установленного судом залога – часть системного противостояния государству и попытка спровоцировать эскалацию на фоне расследований, проводимых парламентской следственной комиссией, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кадагишвили. Мнение представителей оппозиции относительно выплаты залога, назначенного судом за неявку на заседание парламентской комиссии, разделилось. Невыполнение требования (неявка на заседание) следственной комиссии, которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения", является уголовным преступлением. Цель их действий, по мнению депутата, попытаться каким-то образом спровоцировать эскалацию. Назначенный судом залог за неявку на заседание следственной комиссии не собирается платить Ника Гварамия. У него время до 7 июня. Залог также не собираются выплачивать Ника Мелия и Зураб Гирчи Джапаридзе. Что касается Георгия Вашадзе, то он считает, что по данному вопросу необходима дискуссия, так как, по его словам, всех нельзя отправить в тюрьму. Что касается лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии", то Хазарадзе и Джапаридзе уже оплатили назначенный судом залог – каждый по 50 тысяч лари. Политики под судом: оппозиция игнорирует залог, власти Грузии грозят ответственностью>>А 14 мая Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили из-за неуплаты залога. Его задержали прямо в зале суда. О смене меры пресечения для экс-министра обороны, обвиняемого в невыполнении законного требования временной следственной комиссии парламента, ходатайствовала сторона обвинения, так как Окруашвили не выплатил залог в размере 20 тысяч лари, ранее избранный судом. По словам самого Окруашвили, он не признает легитимность комиссии, как и парламента. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, ираклий окруашвили, мамука хазарадзе, единое национальное движение, тбилисский городской суд