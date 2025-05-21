https://sputnik-georgia.ru/20250521/kogda-startuet-vseobschaya-registratsiya-pervoklassnikov-v-gruzii-293442576.html

Когда стартует всеобщая регистрация первоклассников в Грузии?

Когда стартует всеобщая регистрация первоклассников в Грузии?

Sputnik Грузия

Без онлайн-регистрации в государственные школы Грузии детей не принимают 21.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-21T11:49+0400

2025-05-21T11:49+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Всеобщая онлайн-регистрация первоклассников в государственные школы Грузии начнется 22 мая в 09:00 и продлится до 17 июня включительно, сообщает пресс-служба Минобразования. Всеобщая регистрация первоклассников – третий этап регистраций в школы. На первом этапе в школы регистрируют детей с особыми образовательными нуждами, а на втором – детей, братья или сестры которых уже учатся в определенной школе, либо детей, чьи родители работают в школе. Также на втором этапе регистрируют двух или более детей из одной семьи, которые одновременно идут в первый класс.Таким образом, места в классах желаемой школы могут быть ограничены. Регистрация проходит на веб-сайте registration.emis.ge. Чтобы зарегистрировать ребенка, родители должны заполнить электронную форму на грузинском языке. В Грузии отмечают последний звонок – министр образования поздравил выпускников>>Регистрировать в школу возможно иностранных граждан без вида на жительство, выбрав соответствующую графу. При регистрации обязательно вводить грузинский номер мобильного телефона, на который придет специальный код. Без онлайн-регистрации в государственные школы детей не принимают. После прохождения регистрации родители должны предоставить школам следующие документы: заявление законного представителя ученика, копии удостоверения личности родителей, справку о состоянии здоровья и свидетельство о рождении ребенка. Родители могут предоставить документацию зарегистрированного ребенка с 18 до 27 июня включительно. Если документация не будет предоставлена в установленные сроки, регистрация ребенка будет автоматически упразднена. Министерство призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы процесс зачисления детей в школы был беспрепятственным. Ежегодно в государственных школах Грузии около 60 тысяч свободных мест. Возраст приема в школу в Грузии 6 лет, но родители по желанию смогут отправить в первый класс ребенка, которому исполнится 6 лет до 31 декабря того же года. Если ребенок родился позже этой даты, его не зарегистрируют. Никаких подготовительных занятий и тестов для приема в первый класс государственной школы проходить не требуется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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