https://sputnik-georgia.ru/20250521/radikalnaya-oppozitsiya-ne-smozhet-sorvat-prazdnovanie-dnya-nezavisimosti--premer-gruzii-293454546.html

Радикальная оппозиция не сможет сорвать празднование Дня независимости – премьер Грузии

Радикальная оппозиция не сможет сорвать празднование Дня независимости – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее призвала провести акцию в День независимости Грузии 21.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-21T15:05+0400

2025-05-21T15:05+0400

2025-05-21T15:05+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Радикальная оппозиция не имеет ресурсов для провокаций 26 мая, власти сделают все возможное, чтобы День независимости прошел как всенародный праздник, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее призвала провести акцию в День независимости Грузии 26 мая. Ее поддержали ряд оппозиционных партий. А оппозиционер Гедеван Попхадзе накануне выступил за радикализацию, пикетирование зданий и парализацию власти. По его словам, "много тех, кто готов как к тюрьме, так и к смерти, к самопожертвованию". Каждый день на проспекте Руставели собирается примерно 150 человек, и они, по словам премьера, ежедневно демонстрируют обществу беспомощное лицо оппозиции. По словам главы грузинского правительства, День независимости – это общенациональный праздник, поэтому он должен быть праздником для всего народа. Грузия 26 мая отметит День независимости. В этом году традиционное празднование по решению правительства будет перенесено с проспекта Руставели на площадь Орбелиани. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Министерству культуры и министерству спорта поручено обустроить образовательные и развлекательные пространства в Александровском саду, на улице Орбелиани и прилегающей территории. Это спортивная зона, тематическая зона для культурных мероприятий, выставочная зона, детские зоны, зона дегустации вин и отдыха, а также оформление территории. "Они хотят разделения общества 26 мая" – премьер Грузии о планах третьих сил>>Также Минкульту поручено обеспечить проведение в 17:10 торжественного празднования в президентском дворце и на прилегающей к нему территории. В указанное время в Тбилиси и во всех муниципалитетах страны прозвучит гимн Грузии. Что касается акций протеста, то они начались на проспекте Руставели с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митингующие обвинили правительство в отказе от евроинтеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. Определенная часть протестующих собирается у здания парламента по сей день.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , гедеван попхадзе, тбилиси