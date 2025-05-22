https://sputnik-georgia.ru/20250522/esche-odin-oppozitsioner-okazalsya-za-reshetkoy-v-gruzii-za-nepodchinenie-resheniyu-suda-293475167.html

Еще один оппозиционер оказался за решеткой в Грузии за неподчинение решению суда

Еще один оппозиционер оказался за решеткой в Грузии за неподчинение решению суда

Sputnik Грузия

Прокуратура начала расследование в отношении Джапаридзе на основании обращения председателя временной следственной комиссии Теи Цулукиани 22.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-22T21:13+0400

2025-05-22T21:13+0400

2025-05-22T21:41+0400

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зураб джапаридзе

ираклий окруашвили

тея цулукиани

тбилисский городской суд

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для одного из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Зураба Джапаридзе из-за неуплаты залога, его задержали прямо в зале суда. Ранее аналогичное решение суд принял в отношении экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили и арестовал его в зале суда 14 мая. Прокуратура начала расследование в отношении Джапаридзе на основании обращения председателя Временной следственной комиссии Теи Цулукиани. Он отказался явиться в апреле на заседание комиссии, которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения". Что стоит за отказом оппонентов уплачивать залог – мнение депутата >>О смене меры пресечения для экс-министра обороны, обвиняемого в невыполнении законного требования Временной следственной комиссии парламента, ходатайствовала сторона обвинения, так как Джапаридзе не выплатил залог в размере 20 тысяч лари, ранее избранный судом. По словам самого Джапаридзе, он не признает легитимность комиссии, как и парламента, и не собирался платить залог. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, зураб джапаридзе, ираклий окруашвили, тея цулукиани, тбилисский городской суд, единое национальное движение