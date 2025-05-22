https://sputnik-georgia.ru/20250522/esche-odin-oppozitsioner-okazalsya-za-reshetkoy-v-gruzii-za-nepodchinenie-resheniyu-suda-293475167.html
Еще один оппозиционер оказался за решеткой в Грузии за неподчинение решению суда
Еще один оппозиционер оказался за решеткой в Грузии за неподчинение решению суда
Sputnik Грузия
Прокуратура начала расследование в отношении Джапаридзе на основании обращения председателя временной следственной комиссии Теи Цулукиани 22.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-22T21:13+0400
2025-05-22T21:13+0400
2025-05-22T21:41+0400
грузия
политика
новости
зураб джапаридзе
ираклий окруашвили
тея цулукиани
тбилисский городской суд
единое национальное движение
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/12/276809071_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_5ae861e7cbb0a92b16ae3e4b3e0f09b4.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для одного из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Зураба Джапаридзе из-за неуплаты залога, его задержали прямо в зале суда. Ранее аналогичное решение суд принял в отношении экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили и арестовал его в зале суда 14 мая. Прокуратура начала расследование в отношении Джапаридзе на основании обращения председателя Временной следственной комиссии Теи Цулукиани. Он отказался явиться в апреле на заседание комиссии, которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения". Что стоит за отказом оппонентов уплачивать залог – мнение депутата >>О смене меры пресечения для экс-министра обороны, обвиняемого в невыполнении законного требования Временной следственной комиссии парламента, ходатайствовала сторона обвинения, так как Джапаридзе не выплатил залог в размере 20 тысяч лари, ранее избранный судом. По словам самого Джапаридзе, он не признает легитимность комиссии, как и парламента, и не собирался платить залог. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/12/276809071_151:129:1115:852_1920x0_80_0_0_ba0f56b2fbcfa29a3734cc74d0d5e87e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, зураб джапаридзе, ираклий окруашвили, тея цулукиани, тбилисский городской суд, единое национальное движение
грузия, политика, новости, зураб джапаридзе, ираклий окруашвили, тея цулукиани, тбилисский городской суд, единое национальное движение
Еще один оппозиционер оказался за решеткой в Грузии за неподчинение решению суда
21:13 22.05.2025 (обновлено: 21:41 22.05.2025)
Прокуратура начала расследование в отношении Джапаридзе на основании обращения председателя временной следственной комиссии Теи Цулукиани
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для одного из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Зураба Джапаридзе из-за неуплаты залога, его задержали прямо в зале суда.
Ранее аналогичное решение суд принял в отношении экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили и арестовал его в зале суда 14 мая.
Прокуратура начала расследование в отношении Джапаридзе на основании обращения председателя Временной следственной комиссии Теи Цулукиани. Он отказался явиться в апреле на заседание комиссии, которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения".
О смене меры пресечения для экс-министра обороны, обвиняемого в невыполнении законного требования Временной следственной комиссии парламента, ходатайствовала сторона обвинения, так как Джапаридзе не выплатил залог в размере 20 тысяч лари, ранее избранный судом.
По словам самого Джапаридзе, он не признает легитимность комиссии, как и парламента, и не собирался платить залог.
Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной.