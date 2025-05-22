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Грузия и Катар планируют начать переговоры о свободной торговле
Грузия и Катар планируют начать переговоры о свободной торговле
Sputnik Грузия
Переговоры между странами о свободной торговле могут состояться уже в этом году, заявил вице-премьер 22.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-22T20:14+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Грузия и Катар могут начать переговоры о свободной торговле в октябре 2025 года, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. Решение о начале переговоров о свободной торговле было принято в ходе встречи Давиташвили с министром торговли и промышленности Катара шейхом Фейсалом бин Тани Аль Тани. Встреча прошла в рамках визита Давиташвили в Доху. Грузинская делегация приняла участие в Пятом Катарском экономическом форуме 20-22 мая. По словам Давиташвили, переговоры между странами по этому вопросу могут состояться уже в этом году, в рамках V Форума Шелкового пути – первый вице-премьер пригласил катарскую делегацию в Тбилиси для участия в форуме, который пройдет 22-23 октября. "Конечно, это станет дополнительным стимулом для углубления экономического сотрудничества. Мы надеемся, что катарская делегация посетит Грузию, и в рамках "Международного форума Шелкового пути" пройдут конкретные переговоры. Все это, конечно же, укрепит экономические связи между двумя странами", – отметил Давиташвили. Также, по его словам, во время встречи с министром торговли и промышленности Катара были обсуждены основные вопросы экономического сотрудничества, включая инвестиции, энергетику, туризм, транспорт и коммуникации. Речь также шла о том, что существующие договоренности между Грузией и Катаром должны быть реализованы, и для этого будет создан определенный формат. Не только бизнес-контакты: о чем договорилась грузинская делегация в Катаре? >>Давиташвили отметил, что в течение 2025 года пройдут визиты уже бизнес-делегаций в Грузию и Катар для дальнейшего углубления торгово-экономических отношений. Грузия и Катар установили дипломатические отношения в 1993 году. В ноябре 2012 года в Катаре открылось посольство Грузии, а в августе 2013 года в Грузии появилось катарское диппредставительство. Внешнеторговый оборот между странами в 2024 году вырос в четыре раза и составил 26,1 миллиона долларов (+310%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, катар, доха, леван давиташвили, соглашение о свободной торговли
экономика, новости, грузия, катар, доха, леван давиташвили, соглашение о свободной торговли
Грузия и Катар планируют начать переговоры о свободной торговле
20:14 22.05.2025 (обновлено: 20:59 22.05.2025)
Переговоры между странами о свободной торговле могут состояться уже в этом году, заявил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Грузия и Катар могут начать переговоры о свободной торговле в октябре 2025 года, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.
Решение о начале переговоров о свободной торговле было принято в ходе встречи Давиташвили с министром торговли и промышленности Катара шейхом Фейсалом бин Тани Аль Тани. Встреча прошла в рамках визита Давиташвили в Доху. Грузинская делегация приняла участие в Пятом Катарском экономическом форуме 20-22 мая.
"Важнейшим было решение о том, что мы начнем переговоры по соглашению о свободной торговле с Катаром, как и с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это будет самостоятельный формат, а не соглашение о свободной торговле со всеми странами Персидского залива", – заявил Давиташвили.
По словам Давиташвили, переговоры между странами по этому вопросу могут состояться уже в этом году, в рамках V Форума Шелкового пути – первый вице-премьер пригласил катарскую делегацию в Тбилиси для участия в форуме, который пройдет 22-23 октября.
"Конечно, это станет дополнительным стимулом для углубления экономического сотрудничества. Мы надеемся, что катарская делегация посетит Грузию, и в рамках "Международного форума Шелкового пути" пройдут конкретные переговоры. Все это, конечно же, укрепит экономические связи между двумя странами", – отметил Давиташвили.
Также, по его словам, во время встречи с министром торговли и промышленности Катара были обсуждены основные вопросы экономического сотрудничества, включая инвестиции, энергетику, туризм, транспорт и коммуникации. Речь также шла о том, что существующие договоренности между Грузией и Катаром должны быть реализованы, и для этого будет создан определенный формат.
Давиташвили отметил, что в течение 2025 года пройдут визиты уже бизнес-делегаций в Грузию и Катар для дальнейшего углубления торгово-экономических отношений.
Грузия и Катар установили дипломатические отношения в 1993 году. В ноябре 2012 года в Катаре открылось посольство Грузии, а в августе 2013 года в Грузии появилось катарское диппредставительство.
Внешнеторговый оборот между странами в 2024 году вырос в четыре раза и составил 26,1 миллиона долларов (+310%).