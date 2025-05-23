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Лукашенко заявил об улучшении отношений Грузии с Беларусью и назначил нового посла

Лукашенко заявил об улучшении отношений Грузии с Беларусью и назначил нового посла

Sputnik Грузия

Белорусы никогда не были противниками для грузинского народа, заявил Александр Лукашенко 23.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-23T16:30+0400

2025-05-23T16:30+0400

2025-05-23T16:30+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Отношения между Минском и Тбилиси улучшились, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко и отметил, что доволен произошедшими позитивными изменениями. Об этом Лукашенко заявил, назначая Николая Рогащука на должность посла Беларуси в Грузии. До этого Рогащук занимал пост заместителя управляющего делами президента. Его предшественника, Анатолия Лиса, Лукашенко освободил от должности 22 мая. Белорусы никогда не были противниками для грузинского народа, отметил он.Президент Грузии поздравил Лукашенко с победой на выборах в Беларуси>>Аргументируя смену дипломата в Грузии, Лукашенко отметил, что на новом этапе нужен новый, активный человек. Грузия и Беларусь установили дипломатические отношения в 1994 году. Отношения между двумя странами стали стремительно развиваться после 2015 года, когда Лукашенко впервые посетил Тбилиси с официальным визитом. Между странами действует безвизовый режим, Тбилиси и Минск связывают прямые авиарейсы. Посольство Грузии функционирует в Минске с 2008 года. В декабре 2016 года открылось посольство Беларуси в Тбилиси. Первым послом стал Михаил Мятликов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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