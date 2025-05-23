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Лукашенко заявил об улучшении отношений Грузии с Беларусью и назначил нового посла
Лукашенко заявил об улучшении отношений Грузии с Беларусью и назначил нового посла
Sputnik Грузия
Белорусы никогда не были противниками для грузинского народа, заявил Александр Лукашенко 23.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Отношения между Минском и Тбилиси улучшились, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко и отметил, что доволен произошедшими позитивными изменениями. Об этом Лукашенко заявил, назначая Николая Рогащука на должность посла Беларуси в Грузии. До этого Рогащук занимал пост заместителя управляющего делами президента. Его предшественника, Анатолия Лиса, Лукашенко освободил от должности 22 мая. Белорусы никогда не были противниками для грузинского народа, отметил он.Президент Грузии поздравил Лукашенко с победой на выборах в Беларуси>>Аргументируя смену дипломата в Грузии, Лукашенко отметил, что на новом этапе нужен новый, активный человек. Грузия и Беларусь установили дипломатические отношения в 1994 году. Отношения между двумя странами стали стремительно развиваться после 2015 года, когда Лукашенко впервые посетил Тбилиси с официальным визитом. Между странами действует безвизовый режим, Тбилиси и Минск связывают прямые авиарейсы. Посольство Грузии функционирует в Минске с 2008 года. В декабре 2016 года открылось посольство Беларуси в Тбилиси. Первым послом стал Михаил Мятликов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, беларусь, александр лукашенко, михаил мятликов, минск, тбилиси
грузия, новости, политика, беларусь, александр лукашенко, михаил мятликов, минск, тбилиси
Лукашенко заявил об улучшении отношений Грузии с Беларусью и назначил нового посла
Белорусы никогда не были противниками для грузинского народа, заявил Александр Лукашенко
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Отношения между Минском и Тбилиси улучшились, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко и отметил, что доволен произошедшими позитивными изменениями.
Об этом Лукашенко заявил, назначая Николая Рогащука на должность посла Беларуси в Грузии. До этого Рогащук занимал пост заместителя управляющего делами президента. Его предшественника, Анатолия Лиса, Лукашенко освободил от должности 22 мая.
"У нас сдвинулись отношения в лучшую сторону. Я очень доволен, что это произошло. Грузины к нам очень хорошо относятся. Очень ценят наш народ. Да и к руководству страны более-менее нормальное отношение. Да, им в головы вбивали, что мы там противники, соперники и чуть ли не враги", – заявил Лукашенко.
Белорусы никогда не были противниками для грузинского народа, отметил он.
Аргументируя смену дипломата в Грузии, Лукашенко отметил, что на новом этапе нужен новый, активный человек.
"Естественно, когда-то приходит время замены послов. Принято решение о том, что на этом новом этапе нужен новый, очень активный человек", – отметил Лукашенко.
Грузия и Беларусь установили дипломатические отношения в 1994 году. Отношения между двумя странами стали стремительно развиваться после 2015 года, когда Лукашенко впервые посетил Тбилиси с официальным визитом.
Между странами действует безвизовый режим, Тбилиси и Минск связывают прямые авиарейсы. Посольство Грузии функционирует в Минске с 2008 года. В декабре 2016 года открылось посольство Беларуси в Тбилиси. Первым послом стал Михаил Мятликов.