Ответ дипломатичный, но нужна перезагрузка: президент Грузии о словах Рубио

23.05.2025

2025-05-23T11:45+0400

2025-05-23T11:45+0400

2025-05-23T12:03+0400

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/08/292053820_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_34244fe39a02c33691046e533da787bd.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что доволен дипломатичным ответом госсекретаря США Марко Рубио, и вновь отметил необходимость перезагрузки отношений между Тбилиси и Вашингтоном. Рубио впервые прокомментировал ситуацию в Грузии после прихода к власти администрации Дональда Трампа. Он заявил, что в Вашингтоне рассматриваются возможные меры в отношении грузинского руководства. В ответ на вопрос конгрессмена Джо Уилсона, Рубио назвал нынешнее правительство Грузии "антиамериканским". Заявление прозвучало на слушаниях в Конгрессе. По словам президента, существуют несколько конкретных вызовов, за которыми следит весь мир, в том числе конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы тарифов, вызовы, связанные с Евросоюзом и т.д. При этом глава грузинского государства подчеркнул, что администрация Трампа действует исходя из интересов США. При этом президент отметил, что власти Грузии действительно дали время новой администрации США. "Мы еще до выборов Трампа говорили об этой ситуации, которая могла бы возникнуть и в отношении которой реакция могла бы быть запоздалой. Но главное – это наша позиция. Мы готовы, и тогда говорили, и сейчас говорим, что необходимо перезагрузить отношения", – заявил Кавелашвили. Даже вчера, по словам президента, из заданного вопроса стало ясно, что подобное отношение между государствами недопустимо. Что касается того, что Рубио использовал словосочетание "антиамериканское правительство", то, по словам Кавелашвили, это было сказано исходя из вопроса. Председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон, который отличается резкой критикой в адрес нынешних властей Грузии, является автором законопроекта MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence), в котором говорится о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей за "откат от демократии". Задавая вопрос Рубио, Уилсон обвинил власти Грузии в фальсификации парламентских выборов, криминализации связей с США, блокировании торговли между странами, а также отметил, что власти Грузии неоднократно очерняли президента Трампа и американское руководство. Конгрессмен также заявил, что уже 200 дней грузины выходят на улицы, закутанные в американские флаги, и с плакатами, обращенными к президенту США. У США нет четкой позиции по Грузии – глава МИД>>В ответ Рубио заявил, что у новой администрации президента США нет конкретного ответа по Грузии, но это – предмет обсуждения. Как отметил госсекретарь, цель Вашингтона – следовать национальным интересам США. Если существование антиамериканского правительства в важном регионе мира не представляет интерес США, то, по словам Рубио, Вашингтон предпримет "соответствующие действия, чтобы это правительство понесло издержки". Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу написал, что власти Грузии не получили ответа ни на письмо, ни на публичные заявления о перезагрузке отношений с США, что вызывает недоумение. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом ни раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Грузия за неделю: письмо Трампу, ответ конгрессу США и поражение на Евровидении>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля 2024 года на то время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

