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Грузия за неделю: письмо Трампу, ответ конгрессу США и поражение на Евровидении

Грузия за неделю: письмо Трампу, ответ конгрессу США и поражение на Евровидении

Sputnik Грузия

Предлагаем ознакомиться с ключевыми событиями последней недели для Грузии 17.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-17T18:18+0400

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Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события для Грузии – как на международной арене, так и непосредственно внутри государства. Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия.Письмо, которое обсудили все Пожалуй, главным событием уходящей недели стало открытое письмо премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Кобахидзе, по его же собственным словам, решил написать это письмо, поскольку обеспокоен молчанием новой администрации в ответ на открытый призыв Тбилиси начать отношения с чистого листа. Премьер Грузии написал открытое письмо Трампу>>>В 2024 году администрация президента США Джо Байдена приостановила стратегическое партнерство с Грузией и ввела визовые санкции против членов правительства и депутатов парламента. Кроме того, премьер, обращаясь к Трампу, отмечает, что принятие конгрессом MEGOBARI Act, пронизанного, по его словам, враждебностью по отношению к грузинскому народу и его избранной власти, в грузинском обществе создают впечатление, что заявления о "победе над глубинным государством" – это всего лишь попытка его ребрендинга, и ничего более. MEGOBARI Act пронизан враждебным отношением к Грузии – Кобахидзе>>"Людям странно думать, что вы жестко критикуете решения Байдена, но до сих пор не исправляете его преступные действия", – отметил Кобахидзе. В Грузии на письмо отреагировали в свойственной эмоционально-юмористической манере. В соцсетях появилось множество мемов с подписью "Трамп читает письмо Кобахидзе". А вот у оппозиционных политиков письмо серьезного отклика не получило – его назвали "продуктом внутреннего потребления". Вдобавок в оппозиционных рядах увидели признаки того, что вскоре и Трамп вслед за Байденом объявит правительство Грузии частью "глубинного государства". Впервые в истории Еще одной обсуждаемой темой недели стала принятая парламентом Грузии резолюция в ответ на законопроект MEGOBARI Act, утвержденный конгрессом США. Это первое заявление парламента Грузии, принятое в ответ на решения США в новейшей истории Грузии. Прошлые резолюции касались внутренних политических событий или вопросов, связанных с территориальной целостностью Грузии. Резолюция парламента касается принятого законопроекта конгрессом США. Он предусматривает как санкции в отношении представителей властей, ответственных за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном, так и углубленное сотрудничество с США в случае корректировки внешнеполитического курса Грузии. Парламент Грузии принял резолюцию в ответ на MEGOBARI Act>>>В резолюции парламент подробно отвечает на все, по его мнению, ложные обвинения и отмечает, что законопроект продиктован грубым, враждебным отношением "глубинного государства" к Грузии. В США резолюцию парламента Грузии не комментировали. А вот грузинская оппозиция уверена, что, несмотря на усилия официального Тбилиси, законопроект в Вашингтоне будет принят и вступит в силу, поскольку слова резолюции "не подкреплены действиями". Разборки с ЕСЕще одним важным событием недели стала поездка премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на саммит Европейского политического соообщества, который прошел в Тиране 16 мая. Впервые на этом саммите власти Грузии не запросили официальных встреч с главами стран ЕС. Как заявил Кобахидзе, он постарался встретиться и поговорить на месте. Встречу с грузинским премьером прокомментировал генсек Совета Европы Ален Берсе. "Существует четкое заявление о европейском будущем Грузии, но в то же время наблюдаются изменения в законодательстве. С премьером Грузии мы договорились о совместной выработке структурированного диалога, и, возможно, у нас появится возможность обсудить все напрямую здесь", – заявил Берсе. Позже в канцелярии грузинского правительства сообщили, что в Тиране Кобахидзе провел двусторонние встречи с коллегами из Словакии и Венгрии Робертом Фицо и Виктором Орбаном. На обеих встречах акцент был сделан на двухстороннее сотрудничество и интеграцию Грузии в ЕС.Визит премьер-министра проходит на фоне новой волны критики ЕС. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский посетовал, что в ЕС не могут достичь консенсуса по вопросу введения санкций против Грузии, и задался вопросом, "заслужила" ли страна все привилегии в виде соглашения об ассоциации, безвизового режима и соглашения о свободной торговле. А посол Германии Питер Фишер заявил, что антиевропейская риторика властей Грузии противоречит заявленной цели вступления в Евросоюз, после заявления спикера парламента о том, что "насилие в Грузии ходит завернутое во флаг ЕС", а европейские политики помогают протестующим в стране. Новые законы На этой неделе парламент Грузии принял сразу два ключевых закона для страны. Один – внутриполитический, а вот второй – рассчитанный на иностранных граждан. По новым поправкам, которые касаются вопроса внутренней политики, упраздненные партии теперь не смогут создавать аналогичные по сути или партийному составу политические объединения, и Конституционный суд будет иметь право упразднять такие новосозданные партии. Второй пакет законопроектов, утвержденный парламентом в первом чтении, касается иностранных граждан: в Грузии вводится возможность применения выдворения как меры уголовного или административного наказания для иностранных граждан. Первый шаг к ужесточению миграционной политики в Грузии сделан>>>Также для нарушителей будет действовать и запрет въезда в страну. Ужесточается и вопрос получения иностранцами убежища в Грузии. В частности, вопрос предоставления убежища будет рассматриваться прямо на границе, если грузинские власти посчитают небезопасным въезд конкретного иностранца в страну. Окончательно поправки будут приняты до конца мая. ЭкономикаНа этой неделе группа армянских производителей алкоголя провела протестную акцию у посольства Грузии в Ереване. Участники требовали разъяснений по поводу задержек при прохождении грузов через грузинскую территорию. Власти Грузии опровергли подобные заявления, отметив, что процедуры таможенного контроля проводятся в штатном режиме. Задержек транспортных средств нет. Безработица в Грузии сократилась в 2024 году – данные статистики>>>Между тем опубликованы новые данные статистики по торговле. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2025 года вырос на 15,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 7,7 миллиарда долларов. За отчетный период в страну импортировали продукцию на 5,7 миллиарда долларов, что на 15,7% больше данных за январь-апрель 2024 года. Экспорт составил более 2 миллиардов долларов, что на 14,2% больше, чем в январе-апреле 2024 года. Денежные переводы в Грузию продолжают снижаться – данные Нацбанка>>>А вот объем денежных переводов в Грузию продолжил сокращаться. В частности, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-апрель 2025 года снизился на 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 082,1 миллиона долларов. Лидером по объему переводов стали США, Россия же заняла третье место. Провалы и триумфыПровалом недели стали результаты Грузии на конкурсе "Евровидение-2025". Представительница страны, певица Мариам Шенгелия, не прошла в финал международного песенного конкурса. Шенгелия выступала с песней Freedom, музыку к которой написала композитор Кети Габисиани, а слова – Бука Картозия, но не смогла получить достаточного числа голосов зрителей, чтобы попасть в финал. Однако "Евровидение" из Грузии в этом году не уйдет. Тбилиси 13 декабря во второй раз примет конкурс песни "Детское Евровидение 2025". В детском конкурсе примут участие исполнители в возрасте от 9 до 14 лет со всей Европы. Официальная информация о девизе и составе участников конкурса будет объявлена в ближайшее время.Завершим обзор праздником, который 17 мая отметила страна. Грузия в этом году уже двенадцатый год подряд празднует День святости семьи и уважения к родителям. Мероприятие ознаменовалось масштабным шествием от храма Кашвети на проспекте Руставели к патриаршему собору Святой Троицы, в котором приняли участие тысячи людей.День был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". С 2024 года 17 мая считается официальным выходным днем и государственным праздником.С тех пор акции защитников ЛГБТ*-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи и уважения к родителям стал широко отмечаемым праздником среди населения.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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