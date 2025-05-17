https://sputnik-georgia.ru/20250517/gruziya-za-nedelyu-pismo-trampu-otvet-kongressu-ssha-i-porazhenie-na-evrovidenii-293393754.html
Грузия за неделю: письмо Трампу, ответ конгрессу США и поражение на Евровидении
Грузия за неделю: письмо Трампу, ответ конгрессу США и поражение на Евровидении
Sputnik Грузия
Предлагаем ознакомиться с ключевыми событиями последней недели для Грузии 17.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-17T18:18+0400
2025-05-17T18:18+0400
2025-05-17T18:18+0400
грузия
новости
сша
тбилиси
украина
ираклий кобахидзе
джо байден
совет европы
usaid
дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/11/293401918_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_690e706da671b28d7195877c59a69b02.jpg
Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события для Грузии – как на международной арене, так и непосредственно внутри государства. Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия.Письмо, которое обсудили все Пожалуй, главным событием уходящей недели стало открытое письмо премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Кобахидзе, по его же собственным словам, решил написать это письмо, поскольку обеспокоен молчанием новой администрации в ответ на открытый призыв Тбилиси начать отношения с чистого листа. Премьер Грузии написал открытое письмо Трампу>>>В 2024 году администрация президента США Джо Байдена приостановила стратегическое партнерство с Грузией и ввела визовые санкции против членов правительства и депутатов парламента. Кроме того, премьер, обращаясь к Трампу, отмечает, что принятие конгрессом MEGOBARI Act, пронизанного, по его словам, враждебностью по отношению к грузинскому народу и его избранной власти, в грузинском обществе создают впечатление, что заявления о "победе над глубинным государством" – это всего лишь попытка его ребрендинга, и ничего более. MEGOBARI Act пронизан враждебным отношением к Грузии – Кобахидзе>>"Людям странно думать, что вы жестко критикуете решения Байдена, но до сих пор не исправляете его преступные действия", – отметил Кобахидзе. В Грузии на письмо отреагировали в свойственной эмоционально-юмористической манере. В соцсетях появилось множество мемов с подписью "Трамп читает письмо Кобахидзе". А вот у оппозиционных политиков письмо серьезного отклика не получило – его назвали "продуктом внутреннего потребления". Вдобавок в оппозиционных рядах увидели признаки того, что вскоре и Трамп вслед за Байденом объявит правительство Грузии частью "глубинного государства". Впервые в истории Еще одной обсуждаемой темой недели стала принятая парламентом Грузии резолюция в ответ на законопроект MEGOBARI Act, утвержденный конгрессом США. Это первое заявление парламента Грузии, принятое в ответ на решения США в новейшей истории Грузии. Прошлые резолюции касались внутренних политических событий или вопросов, связанных с территориальной целостностью Грузии. Резолюция парламента касается принятого законопроекта конгрессом США. Он предусматривает как санкции в отношении представителей властей, ответственных за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном, так и углубленное сотрудничество с США в случае корректировки внешнеполитического курса Грузии. Парламент Грузии принял резолюцию в ответ на MEGOBARI Act>>>В резолюции парламент подробно отвечает на все, по его мнению, ложные обвинения и отмечает, что законопроект продиктован грубым, враждебным отношением "глубинного государства" к Грузии. В США резолюцию парламента Грузии не комментировали. А вот грузинская оппозиция уверена, что, несмотря на усилия официального Тбилиси, законопроект в Вашингтоне будет принят и вступит в силу, поскольку слова резолюции "не подкреплены действиями". Разборки с ЕСЕще одним важным событием недели стала поездка премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на саммит Европейского политического соообщества, который прошел в Тиране 16 мая. Впервые на этом саммите власти Грузии не запросили официальных встреч с главами стран ЕС. Как заявил Кобахидзе, он постарался встретиться и поговорить на месте. Встречу с грузинским премьером прокомментировал генсек Совета Европы Ален Берсе. "Существует четкое заявление о европейском будущем Грузии, но в то же время наблюдаются изменения в законодательстве. С премьером Грузии мы договорились о совместной выработке структурированного диалога, и, возможно, у нас появится возможность обсудить все напрямую здесь", – заявил Берсе. Позже в канцелярии грузинского правительства сообщили, что в Тиране Кобахидзе провел двусторонние встречи с коллегами из Словакии и Венгрии Робертом Фицо и Виктором Орбаном. На обеих встречах акцент был сделан на двухстороннее сотрудничество и интеграцию Грузии в ЕС.Визит премьер-министра проходит на фоне новой волны критики ЕС. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский посетовал, что в ЕС не могут достичь консенсуса по вопросу введения санкций против Грузии, и задался вопросом, "заслужила" ли страна все привилегии в виде соглашения об ассоциации, безвизового режима и соглашения о свободной торговле. А посол Германии Питер Фишер заявил, что антиевропейская риторика властей Грузии противоречит заявленной цели вступления в Евросоюз, после заявления спикера парламента о том, что "насилие в Грузии ходит завернутое во флаг ЕС", а европейские политики помогают протестующим в стране. Новые законы На этой неделе парламент Грузии принял сразу два ключевых закона для страны. Один – внутриполитический, а вот второй – рассчитанный на иностранных граждан. По новым поправкам, которые касаются вопроса внутренней политики, упраздненные партии теперь не смогут создавать аналогичные по сути или партийному составу политические объединения, и Конституционный суд будет иметь право упразднять такие новосозданные партии. Второй пакет законопроектов, утвержденный парламентом в первом чтении, касается иностранных граждан: в Грузии вводится возможность применения выдворения как меры уголовного или административного наказания для иностранных граждан. Первый шаг к ужесточению миграционной политики в Грузии сделан>>>Также для нарушителей будет действовать и запрет въезда в страну. Ужесточается и вопрос получения иностранцами убежища в Грузии. В частности, вопрос предоставления убежища будет рассматриваться прямо на границе, если грузинские власти посчитают небезопасным въезд конкретного иностранца в страну. Окончательно поправки будут приняты до конца мая. ЭкономикаНа этой неделе группа армянских производителей алкоголя провела протестную акцию у посольства Грузии в Ереване. Участники требовали разъяснений по поводу задержек при прохождении грузов через грузинскую территорию. Власти Грузии опровергли подобные заявления, отметив, что процедуры таможенного контроля проводятся в штатном режиме. Задержек транспортных средств нет. Безработица в Грузии сократилась в 2024 году – данные статистики>>>Между тем опубликованы новые данные статистики по торговле. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2025 года вырос на 15,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 7,7 миллиарда долларов. За отчетный период в страну импортировали продукцию на 5,7 миллиарда долларов, что на 15,7% больше данных за январь-апрель 2024 года. Экспорт составил более 2 миллиардов долларов, что на 14,2% больше, чем в январе-апреле 2024 года. Денежные переводы в Грузию продолжают снижаться – данные Нацбанка>>>А вот объем денежных переводов в Грузию продолжил сокращаться. В частности, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-апрель 2025 года снизился на 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 082,1 миллиона долларов. Лидером по объему переводов стали США, Россия же заняла третье место. Провалы и триумфыПровалом недели стали результаты Грузии на конкурсе "Евровидение-2025". Представительница страны, певица Мариам Шенгелия, не прошла в финал международного песенного конкурса. Шенгелия выступала с песней Freedom, музыку к которой написала композитор Кети Габисиани, а слова – Бука Картозия, но не смогла получить достаточного числа голосов зрителей, чтобы попасть в финал. Однако "Евровидение" из Грузии в этом году не уйдет. Тбилиси 13 декабря во второй раз примет конкурс песни "Детское Евровидение 2025". В детском конкурсе примут участие исполнители в возрасте от 9 до 14 лет со всей Европы. Официальная информация о девизе и составе участников конкурса будет объявлена в ближайшее время.Завершим обзор праздником, который 17 мая отметила страна. Грузия в этом году уже двенадцатый год подряд празднует День святости семьи и уважения к родителям. Мероприятие ознаменовалось масштабным шествием от храма Кашвети на проспекте Руставели к патриаршему собору Святой Троицы, в котором приняли участие тысячи людей.День был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". С 2024 года 17 мая считается официальным выходным днем и государственным праздником.С тех пор акции защитников ЛГБТ*-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи и уважения к родителям стал широко отмечаемым праздником среди населения.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
тбилиси
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/11/293401918_75:0:1931:1392_1920x0_80_0_0_0b568bc3d4335d81a72836671c55330a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, сша, тбилиси, украина, ираклий кобахидзе, джо байден, совет европы, usaid, дональд трамп, обзоры
грузия, новости, сша, тбилиси, украина, ираклий кобахидзе, джо байден, совет европы, usaid, дональд трамп, обзоры
Грузия за неделю: письмо Трампу, ответ конгрессу США и поражение на Евровидении
Предлагаем ознакомиться с ключевыми событиями последней недели для Грузии
Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события для Грузии – как на международной арене, так и непосредственно внутри государства. Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия
.
Письмо, которое обсудили все
Пожалуй, главным событием уходящей недели стало открытое письмо премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Кобахидзе, по его же собственным словам, решил написать это письмо, поскольку обеспокоен молчанием новой администрации в ответ на открытый призыв Тбилиси начать отношения с чистого листа.
В 2024 году администрация президента США Джо Байдена приостановила стратегическое партнерство с Грузией и ввела визовые санкции против членов правительства и депутатов парламента.
В своем открытом письме Ираклий Кобахидзе выражает удивление тем, что администрация Трампа не проявила интерес к Грузии, несмотря на абсолютно идентичные оценки ключевых вопросов, таких как конфликт на Украине, гендерная и ЛГБТ*-пропаганда, и оставила в силе все санкции в отношении представителей власти, которые "эффективно пресекли попытку революции и насилия, организованную администрацией Байдена и профинансированную через USAID".
Кроме того, премьер, обращаясь к Трампу, отмечает, что принятие конгрессом MEGOBARI Act, пронизанного, по его словам, враждебностью по отношению к грузинскому народу и его избранной власти, в грузинском обществе создают впечатление, что заявления о "победе над глубинным государством" – это всего лишь попытка его ребрендинга, и ничего более.
"Людям странно думать, что вы жестко критикуете решения Байдена, но до сих пор не исправляете его преступные действия", – отметил Кобахидзе.
При этом премьер Грузии еще раз выразил надежду, что администрация Трампа действительно сможет победить "глубинное государство", и это, несомненно, положительно скажется на перезагрузке грузино-американских отношений и восстановлении стратегического партнерства.
В Грузии на письмо отреагировали в свойственной эмоционально-юмористической манере. В соцсетях появилось множество мемов с подписью "Трамп читает письмо Кобахидзе".
А вот у оппозиционных политиков письмо серьезного отклика не получило – его назвали "продуктом внутреннего потребления". Вдобавок в оппозиционных рядах увидели признаки того, что вскоре и Трамп вслед за Байденом объявит правительство Грузии частью "глубинного государства".
Еще одной обсуждаемой темой недели стала принятая парламентом Грузии резолюция в ответ на законопроект MEGOBARI Act, утвержденный конгрессом США.
Это первое заявление парламента Грузии, принятое в ответ на решения США в новейшей истории Грузии. Прошлые резолюции касались внутренних политических событий или вопросов, связанных с территориальной целостностью Грузии.
Резолюция парламента касается принятого законопроекта конгрессом США. Он предусматривает как санкции в отношении представителей властей, ответственных за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном, так и углубленное сотрудничество с США в случае корректировки внешнеполитического курса Грузии.
В резолюции парламент подробно отвечает на все, по его мнению, ложные обвинения и отмечает, что законопроект продиктован грубым, враждебным отношением "глубинного государства" к Грузии.
По оценке парламента Грузии, грубое, несправедливое отношение и двойные стандарты в отношении страны могут быть обусловлены только одним: "глубинное государство" не простило Грузии то, что ее власти не выполнили требование Deep state об "открытии второго фронта", выдвинутое на встречах с высшими должностными лицами власти.
В США резолюцию парламента Грузии не комментировали. А вот грузинская оппозиция уверена, что, несмотря на усилия официального Тбилиси, законопроект в Вашингтоне будет принят и вступит в силу, поскольку слова резолюции "не подкреплены действиями".
Еще одним важным событием недели стала поездка премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на саммит Европейского политического соообщества, который прошел в Тиране 16 мая.
Впервые на этом саммите власти Грузии не запросили официальных встреч с главами стран ЕС. Как заявил Кобахидзе, он постарался встретиться и поговорить на месте. Встречу с грузинским премьером прокомментировал генсек Совета Европы Ален Берсе.
"Существует четкое заявление о европейском будущем Грузии, но в то же время наблюдаются изменения в законодательстве. С премьером Грузии мы договорились о совместной выработке структурированного диалога, и, возможно, у нас появится возможность обсудить все напрямую здесь", – заявил Берсе.
Позже в канцелярии грузинского правительства сообщили, что в Тиране Кобахидзе провел двусторонние встречи с коллегами из Словакии и Венгрии Робертом Фицо и Виктором Орбаном.
На обеих встречах акцент был сделан на двухстороннее сотрудничество и интеграцию Грузии в ЕС.
Визит премьер-министра проходит на фоне новой волны критики ЕС. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский посетовал, что в ЕС не могут достичь консенсуса по вопросу введения санкций против Грузии, и задался вопросом, "заслужила" ли страна все привилегии в виде соглашения об ассоциации, безвизового режима и соглашения о свободной торговле.
А посол Германии Питер Фишер заявил, что антиевропейская риторика властей Грузии противоречит заявленной цели вступления в Евросоюз, после заявления спикера парламента о том, что "насилие в Грузии ходит завернутое во флаг ЕС
", а европейские политики помогают протестующим в стране.
На этой неделе парламент Грузии принял сразу два ключевых закона для страны. Один – внутриполитический, а вот второй – рассчитанный на иностранных граждан.
По новым поправкам, которые касаются вопроса внутренней политики, упраздненные партии теперь не смогут создавать аналогичные по сути или партийному составу политические объединения, и Конституционный суд будет иметь право упразднять такие новосозданные партии.
Власти не раз заявляли, что работа парламентской следственной комиссии по расследованию преступлений, совершенных партией "Единое национальное движение" и партиями, созданными ее членами, направлена на упразднение этих политических сил. Изначально предполагалось, что действующая оппозиция не сможет уже принимать участие в выборах в органы местной власти 4 октября 2025 года, но позже решение было пересмотрено, и представление заключения комиссии было отложено до конца года.
Второй пакет законопроектов, утвержденный парламентом в первом чтении, касается иностранных граждан: в Грузии вводится возможность применения выдворения как меры уголовного или административного наказания для иностранных граждан.
Также для нарушителей будет действовать и запрет въезда в страну. Ужесточается и вопрос получения иностранцами убежища в Грузии. В частности, вопрос предоставления убежища будет рассматриваться прямо на границе, если грузинские власти посчитают небезопасным въезд конкретного иностранца в страну. Окончательно поправки будут приняты до конца мая.
На этой неделе группа армянских производителей алкоголя провела протестную акцию у посольства Грузии в Ереване. Участники требовали разъяснений по поводу задержек при прохождении грузов через грузинскую территорию.
По их словам, коньяк, предназначенный для экспорта в Россию и страны Балтии, подвергается спонтанным лабораторным проверкам на КПП "Верхний Ларс", что влечет за собой огромные задержки и финансовые убытки.
Власти Грузии опровергли подобные заявления, отметив, что процедуры таможенного контроля проводятся в штатном режиме. Задержек транспортных средств нет.
Между тем опубликованы новые данные статистики по торговле. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2025 года вырос на 15,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 7,7 миллиарда долларов.
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 5,7 миллиарда долларов, что на 15,7% больше данных за январь-апрель 2024 года. Экспорт составил более 2 миллиардов долларов, что на 14,2% больше, чем в январе-апреле 2024 года.
А вот объем денежных переводов в Грузию продолжил сокращаться. В частности, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-апрель 2025 года снизился на 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 082,1 миллиона долларов.
Лидером по объему переводов стали США, Россия же заняла третье место.
Провалом недели стали результаты Грузии на конкурсе "Евровидение-2025". Представительница страны, певица Мариам Шенгелия, не прошла в финал международного песенного конкурса.
Шенгелия выступала с песней Freedom, музыку к которой написала композитор Кети Габисиани, а слова – Бука Картозия, но не смогла получить достаточного числа голосов зрителей, чтобы попасть в финал.
Однако "Евровидение" из Грузии в этом году не уйдет. Тбилиси 13 декабря во второй раз примет конкурс песни "Детское Евровидение 2025". В детском конкурсе примут участие исполнители в возрасте от 9 до 14 лет со всей Европы. Официальная информация о девизе и составе участников конкурса будет объявлена в ближайшее время.
Завершим обзор праздником, который 17 мая отметила страна. Грузия в этом году уже двенадцатый год подряд празднует День святости семьи и уважения к родителям. Мероприятие ознаменовалось масштабным шествием от храма Кашвети на проспекте Руставели к патриаршему собору Святой Троицы, в котором приняли участие тысячи людей.
День был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". С 2024 года 17 мая считается официальным выходным днем и государственным праздником.
День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек.
С тех пор акции защитников ЛГБТ*-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи и уважения к родителям стал широко отмечаемым праздником среди населения.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.