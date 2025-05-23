https://sputnik-georgia.ru/20250523/radio-gruzii-ispolnilos-100-let-293478521.html

"Радио Грузии" исполнилось 100 лет

"Радио Грузии" исполнилось 100 лет

Sputnik Грузия

Грузинское радио сохранило и развило свои великие культурные традиции 23.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-23T14:18+0400

2025-05-23T14:18+0400

2025-05-23T14:18+0400

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национальное агентство охраны культурного наследия

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. "Радио Грузии" исполнилось 100 лет со дня первого эфира, и ему присвоен статус нематериального культурного наследия, сообщил "Первый канал". "Радио Грузии" – первое в Закавказье радио, начавшее вещание в 1925 году. Вещание велось с кустарно установленной станции на 120-метровой радиомачте, охватывавшей радиус до 300 км. Пробная трансляция, рассчитанная на широкую аудиторию, состоялась 23 мая. Именно этот день считается днем рождения грузинского радио. По ее словам, грузинское радио хранит уникальный архив – "Золотой фонд". "Эти исторические записи являются неотъемлемой частью культурного наследия нашей страны и памяти нации. Вот почему 100-летие радио также отмечается особым событием, когда непрерывной традиции грузинского радиовещания был присвоен статус памятника нематериального культурного наследия", – сказала Бердзенишвили. Архивные материалы "Золотого фонда" включают миллионы записей, в том числе старинных народных песен и радиотеатра с большими традициями. Первая запись "Золотого фонда" датируется 1913 годом, когда на граммофоне было записано стихотворение "Гантиади" известного грузинского поэта и общественного деятеля Акакия Церетели. Данная запись хронологически и по значимости является первой в грузинском художественном радиовещании, поэтому она считается первым экспонатом "Золотого фонда". Интересные факты "Радио Грузии" было создано при финансировании населения страны и с самого начала представляло собой компонент Общественного вещателя Грузии. Сто лет назад рождение грузинского радиовещания было отмечено песней "Урмули", прозвучавшей в исполнении первой грузинской женщины-дирижера Маро Тархнишвили и ее хора. В 1935 году в эфире впервые прозвучал голос Акакия Церетели, что стало эпохальным моментом в истории грузинского радио. Первой радиостанции Грузии присвоен статус памятника нематериального культурного наследия>>Как сообщили в Национальном агентстве охраны культурного наследия Грузии, радио в значительной степени играло роль института, распространяющего образование и культуру, поскольку в эфире "Радио Грузии" всегда звучала литературная грузинская речь. Информирование, просвещение и популяризация культуры в целом и грузинской культуры в частности стали основной функцией радио. Грузинское радио сохранило и развило свои великие культурные традиции и продолжает существовать с этими ценностями сегодня. Это единственная радиостанция, где до сих пор можно услышать классическую музыку, фольклор, театр, радиопостановки, а также произведения грузинской и мировой литературыНа радиостанции по сей день продолжается запись музыкальных и театральных постановок, "Золотой фонд" пополняется новыми шедеврами, готовятся научные и культурно-просветительские программы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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