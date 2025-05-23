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Сколько заработала Грузия на туризме в апреле?
Сколько заработала Грузия на туризме в апреле?
Sputnik Грузия
В целом, по оценке Galt & Taggart, за четыре месяца доходы от туризма составили 1,1 млрд долларов США 23.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-23T09:01+0400
2025-05-23T09:01+0400
2025-05-23T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Доходы Грузии от туризма в апреле 2025 года составили 300 миллионов долларов, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart. В январе-апреле 2025 года доходы страны от туризма не увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, по оценке Galt & Taggart, за четыре месяца доходы от туризма в Грузии составили 1,1 млрд долларов США. По прогнозам экспертов, в 2025 году они достигнут 4,5 млрд долларов США. Грузия приняла более 1,3 миллиона туристов с начала года >>Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019-го. По информации Национальной администрации туризма, доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года. Также в 2024 году Грузия побила рекорд по туристическим визитам. Страна приняла на 4,2% больше международных путешественников по сравнению с 2023 годом – около 7,4 миллиона, из которых 5,1 миллиона – туристы. Что касается туристических визитов, в 2024 году они выросли на 9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, туризм, грузия, новости
экономика, туризм, грузия, новости
Сколько заработала Грузия на туризме в апреле?
В целом, по оценке Galt & Taggart, за четыре месяца доходы от туризма составили 1,1 млрд долларов США
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Доходы Грузии от туризма в апреле 2025 года составили 300 миллионов долларов, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart.
В январе-апреле 2025 года доходы страны от туризма не увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целом, по оценке Galt & Taggart, за четыре месяца доходы от туризма в Грузии составили 1,1 млрд долларов США. По прогнозам экспертов, в 2025 году они достигнут 4,5 млрд долларов США.
Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019-го.
По информации Национальной администрации туризма, доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года.
Также в 2024 году Грузия побила рекорд по туристическим визитам.
Страна приняла на 4,2% больше международных путешественников по сравнению с 2023 годом – около 7,4 миллиона, из которых 5,1 миллиона – туристы. Что касается туристических визитов, в 2024 году они выросли на 9%.