https://sputnik-georgia.ru/20250523/skolko-zarabotala-gruziya-na-turizme-v-aprele-293477225.html

Сколько заработала Грузия на туризме в апреле?

Сколько заработала Грузия на туризме в апреле?

Sputnik Грузия

В целом, по оценке Galt & Taggart, за четыре месяца доходы от туризма составили 1,1 млрд долларов США 23.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-23T09:01+0400

2025-05-23T09:01+0400

2025-05-23T09:01+0400

экономика

туризм

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/1d/289631123_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6cb2a4f15f383ad4c6cd008431dff145.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Доходы Грузии от туризма в апреле 2025 года составили 300 миллионов долларов, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart. В январе-апреле 2025 года доходы страны от туризма не увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, по оценке Galt & Taggart, за четыре месяца доходы от туризма в Грузии составили 1,1 млрд долларов США. По прогнозам экспертов, в 2025 году они достигнут 4,5 млрд долларов США. Грузия приняла более 1,3 миллиона туристов с начала года >>Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019-го. По информации Национальной администрации туризма, доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года. Также в 2024 году Грузия побила рекорд по туристическим визитам. Страна приняла на 4,2% больше международных путешественников по сравнению с 2023 годом – около 7,4 миллиона, из которых 5,1 миллиона – туристы. Что касается туристических визитов, в 2024 году они выросли на 9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, туризм, грузия, новости