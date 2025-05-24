https://sputnik-georgia.ru/20250524/borba-s-narkotorgovley-v-gruzii-za-nedelyu-krupnaya-partiya-ekstazi-i-narkomagazin--293492625.html

Борьба с наркоторговлей в Грузии за неделю: крупная партия экстази и наркомагазин

Борьба с наркоторговлей в Грузии за неделю: крупная партия экстази и наркомагазин

Sputnik Грузия

Основной части задержанных грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 24.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-24T17:18+0400

2025-05-24T17:18+0400

2025-05-24T17:18+0400

наркотики

наркоторговля

наркопреступления в грузии

наркополитика

грузия

происшествия

новости

тбилиси

кахети

латвия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Полиция Грузии в период с 19 по 24 мая задержала 17 человек, в том числе двух граждан Латвии, в рамках мероприятий по борьбе с наркоторговлей. Самое масштабное задержание за неделю было осуществлено в регионе Кахети, где полицейские накрыли интернет-магазин по продаже марихуаны. Задержаны шесть человек, которые, в том числе, расфасовывали наркотическое растение и продавали, делая закладки в разных местах. А вот самая крупная партия наркотиков, 992 таблетки MDMA, была обнаружена в Тбилиси у гражданина Грузии. Кроме того, почти полкило кокаина и до килограмма кетамина, мефедрона и MDMA, предназначенных для продажи, были изъяты у двух граждан Латвии в Имерети. Остальные восемь граждан Грузии были задержаны по обвинению в наркоторговле в различных регионах Грузии. Во всех случаях полиция осуществила тайные закупки товаров для подтверждения фактов сбыта и записала их на скрытую камеру. Основной части задержанных грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Наркотики в конфетных фантиках – гражданину Украины грозит бессрочное заключение в Грузии>>>Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. В период с 17 марта по 24 мая в масштабах Грузии были задержаны 149 человек. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Согласно уже принятому законодательству, торговля наркотиками входит в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". Имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

кахети

латвия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика, грузия, происшествия, новости, тбилиси, кахети, латвия