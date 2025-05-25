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Хвича Кварацхелия стал обладателем Кубка Франции вместе с "Пари Сен-Жермен"

Хвича Кварацхелия стал обладателем Кубка Франции вместе с "Пари Сен-Жермен"

Sputnik Грузия

Следующий матч "Пари Сен-Жермен" сыграет 31 мая в финале Лиги чемпионов против миланского "Интера" 25.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-25T11:11+0400

2025-05-25T11:11+0400

2025-05-25T11:20+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Грузинский вингер Хвича Кварацхелия завоевал второй трофей в сезоне – Кубок Франции, благодаря уверенной победе "Пари Сен-Жермен" над "Реймсом" (3:0). Лидер сборной Грузии изначально должен был выйти в стартовом составе и участвовал в предматчевой разминке, но незадолго до начала игры почувствовал сильную головную боль. Руководство клуба решило не рисковать здоровьем ключевого игрока, и вместо Кварацхелия в стартовый состав включили Брэдли Баркола. Встреча проходила с преимуществом парижан: благодаря дублю Брэдли Баркола и голу Ашрафа Хакими "ПСЖ" уже в первом тайме повел 3:0. Во втором тайме счет не изменился, и "ПСЖ" после победы в чемпионате Франции завоевал также и Кубок страны. Дезире Дуэ: Кварацхелия привнес в игру "Пари Сен-Жермен" много нового >>Этой победой парижане также сделали подарок "Лиону", за который выступает грузинский нападающий Георгия Микаутадзе – в следующем сезоне лионцы сыграют не в Лиге конференций, а в Лиге Европы. Следующий матч "Пари Сен-Жермен" проведет 31 мая. Команда Луиса Энрике на мюнхенской "Альянц Арене" сыграет в финале Лиги чемпионов против миланского "Интера".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, в мире, грузия, футбол, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, франция