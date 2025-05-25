https://sputnik-georgia.ru/20250525/khvicha-kvaratskheliya-stal-obladatelem-kubka-frantsii-vmeste-s-pari-sen-zhermen-293498162.html
Хвича Кварацхелия стал обладателем Кубка Франции вместе с "Пари Сен-Жермен"
Хвича Кварацхелия стал обладателем Кубка Франции вместе с "Пари Сен-Жермен"
Sputnik Грузия
Следующий матч "Пари Сен-Жермен" сыграет 31 мая в финале Лиги чемпионов против миланского "Интера" 25.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-25T11:11+0400
2025-05-25T11:11+0400
2025-05-25T11:20+0400
спорт
новости
в мире
грузия
футбол
хвича кварацхелия
георгий микаутадзе
франция
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/0b/292450232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_877206cf7c4577a9c71e2ec50342b9e6.jpg
ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Грузинский вингер Хвича Кварацхелия завоевал второй трофей в сезоне – Кубок Франции, благодаря уверенной победе "Пари Сен-Жермен" над "Реймсом" (3:0). Лидер сборной Грузии изначально должен был выйти в стартовом составе и участвовал в предматчевой разминке, но незадолго до начала игры почувствовал сильную головную боль. Руководство клуба решило не рисковать здоровьем ключевого игрока, и вместо Кварацхелия в стартовый состав включили Брэдли Баркола. Встреча проходила с преимуществом парижан: благодаря дублю Брэдли Баркола и голу Ашрафа Хакими "ПСЖ" уже в первом тайме повел 3:0. Во втором тайме счет не изменился, и "ПСЖ" после победы в чемпионате Франции завоевал также и Кубок страны. Дезире Дуэ: Кварацхелия привнес в игру "Пари Сен-Жермен" много нового >>Этой победой парижане также сделали подарок "Лиону", за который выступает грузинский нападающий Георгия Микаутадзе – в следующем сезоне лионцы сыграют не в Лиге конференций, а в Лиге Европы. Следующий матч "Пари Сен-Жермен" проведет 31 мая. Команда Луиса Энрике на мюнхенской "Альянц Арене" сыграет в финале Лиги чемпионов против миланского "Интера".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/0b/292450232_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_1da6a6bdda020340031bd7c3b761078c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, в мире, грузия, футбол, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, франция
спорт, новости, в мире, грузия, футбол, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, франция
Хвича Кварацхелия стал обладателем Кубка Франции вместе с "Пари Сен-Жермен"
11:11 25.05.2025 (обновлено: 11:20 25.05.2025)
Следующий матч "Пари Сен-Жермен" сыграет 31 мая в финале Лиги чемпионов против миланского "Интера"
ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Грузинский вингер Хвича Кварацхелия завоевал второй трофей в сезоне – Кубок Франции, благодаря уверенной победе "Пари Сен-Жермен" над "Реймсом" (3:0).
Лидер сборной Грузии изначально должен был выйти в стартовом составе и участвовал в предматчевой разминке, но незадолго до начала игры почувствовал сильную головную боль. Руководство клуба решило не рисковать здоровьем ключевого игрока, и вместо Кварацхелия в стартовый состав включили Брэдли Баркола.
Встреча проходила с преимуществом парижан: благодаря дублю Брэдли Баркола и голу Ашрафа Хакими "ПСЖ" уже в первом тайме повел 3:0. Во втором тайме счет не изменился, и "ПСЖ" после победы в чемпионате Франции завоевал также и Кубок страны.
Этой победой парижане также сделали подарок "Лиону", за который выступает грузинский нападающий Георгия Микаутадзе – в следующем сезоне лионцы сыграют не в Лиге конференций, а в Лиге Европы.
Следующий матч "Пари Сен-Жермен" проведет 31 мая. Команда Луиса Энрике на мюнхенской "Альянц Арене" сыграет в финале Лиги чемпионов против миланского "Интера".