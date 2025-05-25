https://sputnik-georgia.ru/20250525/rossiya-v-marte-zakupila-kartofel-v-gruzii-na-rekordnuyu-summu-293498781.html

Россия в марте закупила картофель в Грузии на рекордную сумму

Россия в марте закупила картофель в Грузии на рекордную сумму

Sputnik Грузия

На российский рынок приходится уже почти две трети от экспорта грузинского картофеля 25.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-25T14:23+0400

2025-05-25T14:23+0400

2025-05-25T14:23+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузия в апреле увеличила поставки картофеля на российский рынок до рекордных 6,8 миллиона долларов, следует из данных национальных статслужб.Так, грузинские компании в середине весны отгрузили в Россию 16,3 тысячи тонн картофеля на 6,8 миллиона долларов. В прошлом году в апреле поставок не было, при этом за месяц они увеличились в 1,4 раза в денежном выражении и на треть в физическом. Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика >>Россия уже третий месяц подряд является основным покупателем грузинского картофеля, при этом с начала года закупки уже достигли 42 тысяч тонн на 16,9 миллиона долларов. На российский рынок приходится уже почти две трети от экспорта Грузии. Помимо России, эту продукцию у Грузии главным образом приобретают Азербайджан (20,2 тысячи тонн) и Армения (3,4 тысячи тонн). Также небольшие закупки были у Казахстана, Туркмении, Молдавии и Узбекистана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

экономика, новости, россия, грузия, картофель, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, грузино-российские отношения