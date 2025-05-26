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Грузия отмечает День независимости

Грузия отмечает День независимости

Sputnik Грузия

Празднование Дня независимости Грузии 26 мая начнется с принятия призывниками присяги в Тбилиси 26.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузия отмечает День независимости – множество культурных мероприятий в течение всего дня будут проходить как в столице, так и в регионах страны.Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Основная часть мероприятий в этот день пройдет на площади Свободы и на площади Орбелиани.С 10:00 до 22:00 жителей и гостей столицы будут ждать разные пространства и тематические активности на площади Орбелиани. В программе: музыкальные концерты, гастрономический фестиваль, мастер-классы от кулинаров и сомелье, а также лайв-шоу электронной музыки.Кроме того, в течение дня в разных городах Грузии будут проходить культурные и спортивные мероприятия, а также мероприятия для детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, общество, день независимости грузии