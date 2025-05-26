https://sputnik-georgia.ru/20250526/prisyagu-v-den-nezavisimosti-gruzii-prinyali-okolo-700-novobrantsev-293508502.html
Присягу в День независимости Грузии приняли около 700 новобранцев
Присягу в День независимости Грузии приняли около 700 новобранцев
Sputnik Грузия
После церемонии принесения присяги новобранцы были официально зачислены в ряды Сил обороны Грузии 26.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-26T15:05+0400
2025-05-26T15:05+0400
2025-05-26T15:40+0400
новости
грузия
тбилиси
нокалакеви
самегрело
ноэ жордания
день независимости грузии
силы обороны грузии
оборона грузии
оборона
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1a/293521395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9850d502690eb5f22a136dbbe980956.jpg
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Около 700 новобранцев традиционно принесли военную присягу в рамках торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня независимости Грузии. Грузия 26 мая отмечает День независимости – видео>>>День независимости отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Первая независимая республика просуществовала два с половиной года. Церемония принесения присяги прошла в центре Тбилиси на площади Свободы, а также у знакомых исторических достопримечательностей в регионах страны:После церемонии принесения присяги новобранцы были официально зачислены в ряды Сил обороны Грузии. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
нокалакеви
самегрело
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1a/293521395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f1db139378a4495532c10c9e95cb0ba.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, тбилиси, нокалакеви, самегрело, ноэ жордания, день независимости грузии, силы обороны грузии, оборона грузии, оборона
новости, грузия, тбилиси, нокалакеви, самегрело, ноэ жордания, день независимости грузии, силы обороны грузии, оборона грузии, оборона
Присягу в День независимости Грузии приняли около 700 новобранцев
15:05 26.05.2025 (обновлено: 15:40 26.05.2025)
После церемонии принесения присяги новобранцы были официально зачислены в ряды Сил обороны Грузии
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Около 700 новобранцев традиционно принесли военную присягу в рамках торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня независимости Грузии.
День независимости отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Первая независимая республика просуществовала два с половиной года.
Церемония принесения присяги прошла в центре Тбилиси на площади Свободы, а также у знакомых исторических достопримечательностей в регионах страны:
у стен древней крепости в селе Нокалакеви в Самегрело;
у дворца Гегути – резиденции царицы Тамар в Имерети
у Кафедрального собора Самтависи в Шида Картли
у монастырского комплекса Веджини в Гурджаанской районе Кахети;
в ущелье Хеви, у подножья Гергетской церкви Казбегского муниципалитета.
После церемонии принесения присяги новобранцы были официально зачислены в ряды Сил обороны Грузии.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.