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Присягу в День независимости Грузии приняли около 700 новобранцев

Присягу в День независимости Грузии приняли около 700 новобранцев

Sputnik Грузия

После церемонии принесения присяги новобранцы были официально зачислены в ряды Сил обороны Грузии 26.05.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Около 700 новобранцев традиционно принесли военную присягу в рамках торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня независимости Грузии. Грузия 26 мая отмечает День независимости – видео>>>День независимости отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Первая независимая республика просуществовала два с половиной года. Церемония принесения присяги прошла в центре Тбилиси на площади Свободы, а также у знакомых исторических достопримечательностей в регионах страны:После церемонии принесения присяги новобранцы были официально зачислены в ряды Сил обороны Грузии. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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