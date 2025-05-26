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Важно освоить потенциал производства миндаля – глава Минсельхоза Грузии
Важно освоить потенциал производства миндаля – глава Минсельхоза Грузии
Sputnik Грузия
Производство фундука, миндаля и грецкого ореха в Грузии увеличивается, заявил министр 26.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-26T22:41+0400
2025-05-26T22:41+0400
2025-05-26T23:07+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Максимально содействовать освоению потенциала производства орехоплодных культур, в том числе миндаля, важно для правительства Грузии, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили. Министр посетил миндальные сады компании "Иврис Фермеби" в Кахетии, где вместе с губернатором региона символично посадил миндальные деревья. Кроме того, по его словам, спрос на международных рынках также увеличивается, что отражается в показателях экспорта. "В результате экономика нашей страны укрепляется. Государство продолжает активно реализовывать проекты поддержки", – сказал Сонгулашвили. Компания "Иврис Фермеби", основанная в 2022 году, ориентирована на разработку современной модели производства ореховых культур. В настоящее время миндальные сады компании занимают площадь 350 гектаров. Сады оборудованы современной системой орошения, вода в которую поступает из реки Иври. Компания также создала электросеть мощностью 1,75 МВт для эффективного использования системы капельного орошения и электрификации складских помещений Ivris Farms. "Через три года мы сможем экспортировать до 160 тонн миндаля, а когда сады выйдут на стадию полного плодоношения. Объем нашего экспортного урожая увеличится до 800-900 тонн", – отметила директор компании Нино Цхадая. По словам Цхадая, своей деятельностью компания создает рабочие места и вносит значительный вклад в агрономическое и экономическое развитие как региона, так и страны. На выращивание миндаля и фисташек в Грузии потратили четыре миллиона лари >>Минсельхоз помогает фермерам в своей деятельности с помощью разных программ. Одной из важнейших из которых является программа "Посади будущее", которая действует с 2015 года и направлена на стимулирование сельскохозяйственного производства. "Посади будущее" является частью государственной программы "Льготный агрокредит". Программа предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии
экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии
Важно освоить потенциал производства миндаля – глава Минсельхоза Грузии
22:41 26.05.2025 (обновлено: 23:07 26.05.2025)
Производство фундука, миндаля и грецкого ореха в Грузии увеличивается, заявил министр
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Максимально содействовать освоению потенциала производства орехоплодных культур, в том числе миндаля, важно для правительства Грузии, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили.
Министр посетил миндальные сады компании "Иврис Фермеби" в Кахетии, где вместе с губернатором региона символично посадил миндальные деревья.
"В последние годы при поддержке государственных проектов началось интенсивное выращивание ореховых садов. Производство фундука, миндаля и грецкого ореха в Грузии увеличивается, а это значит, что создается все больше грузинской продукции", – заявил Сонгулашвили.
Кроме того, по его словам, спрос на международных рынках также увеличивается, что отражается в показателях экспорта.
"В результате экономика нашей страны укрепляется. Государство продолжает активно реализовывать проекты поддержки", – сказал Сонгулашвили.
Компания "Иврис Фермеби", основанная в 2022 году, ориентирована на разработку современной модели производства ореховых культур. В настоящее время миндальные сады компании занимают площадь 350 гектаров.
Компания активно сотрудничает с испанскими специалистами и использует разработанные ими фитосанитарные и удобрительные схемы, которые адаптированы к потребностям сада и соответствуют европейским нормам.
Сады оборудованы современной системой орошения, вода в которую поступает из реки Иври. Компания также создала электросеть мощностью 1,75 МВт для эффективного использования системы капельного орошения и электрификации складских помещений Ivris Farms.
"Через три года мы сможем экспортировать до 160 тонн миндаля, а когда сады выйдут на стадию полного плодоношения. Объем нашего экспортного урожая увеличится до 800-900 тонн", – отметила директор компании Нино Цхадая.
По словам Цхадая, своей деятельностью компания создает рабочие места и вносит значительный вклад в агрономическое и экономическое развитие как региона, так и страны.
Минсельхоз помогает фермерам в своей деятельности с помощью разных программ. Одной из важнейших из которых является программа "Посади будущее", которая действует с 2015 года и направлена на стимулирование сельскохозяйственного производства.
"Посади будущее" является частью государственной программы "Льготный агрокредит". Программа предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов.