https://sputnik-georgia.ru/20250526/vazhno-osvoit-potentsial-proizvodstvo-mindalya--glava-minselkhoza-gruzii-293534872.html

Важно освоить потенциал производства миндаля – глава Минсельхоза Грузии

Важно освоить потенциал производства миндаля – глава Минсельхоза Грузии

Sputnik Грузия

Производство фундука, миндаля и грецкого ореха в Грузии увеличивается, заявил министр 26.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-26T22:41+0400

2025-05-26T22:41+0400

2025-05-26T23:07+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Максимально содействовать освоению потенциала производства орехоплодных культур, в том числе миндаля, важно для правительства Грузии, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили. Министр посетил миндальные сады компании "Иврис Фермеби" в Кахетии, где вместе с губернатором региона символично посадил миндальные деревья. Кроме того, по его словам, спрос на международных рынках также увеличивается, что отражается в показателях экспорта. "В результате экономика нашей страны укрепляется. Государство продолжает активно реализовывать проекты поддержки", – сказал Сонгулашвили. Компания "Иврис Фермеби", основанная в 2022 году, ориентирована на разработку современной модели производства ореховых культур. В настоящее время миндальные сады компании занимают площадь 350 гектаров. Сады оборудованы современной системой орошения, вода в которую поступает из реки Иври. Компания также создала электросеть мощностью 1,75 МВт для эффективного использования системы капельного орошения и электрификации складских помещений Ivris Farms. "Через три года мы сможем экспортировать до 160 тонн миндаля, а когда сады выйдут на стадию полного плодоношения. Объем нашего экспортного урожая увеличится до 800-900 тонн", – отметила директор компании Нино Цхадая. По словам Цхадая, своей деятельностью компания создает рабочие места и вносит значительный вклад в агрономическое и экономическое развитие как региона, так и страны. На выращивание миндаля и фисташек в Грузии потратили четыре миллиона лари >>Минсельхоз помогает фермерам в своей деятельности с помощью разных программ. Одной из важнейших из которых является программа "Посади будущее", которая действует с 2015 года и направлена на стимулирование сельскохозяйственного производства. "Посади будущее" является частью государственной программы "Льготный агрокредит". Программа предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии