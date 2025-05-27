https://sputnik-georgia.ru/20250527/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii--novaya-statistika-293535611.html

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

В апреле 2025 года по сравнению с мартом цены на промышленную продукцию выросли на 0,4% 27.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-27T09:01+0400

2025-05-27T09:01+0400

2025-05-27T09:01+0400

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статистика

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в апреле 2025 года вырос на 5,1% по сравнению с апрелем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 3,8%, в том числе цены на продовольствие выросли на 6,4%, а в горнодобывающей промышленности – на 15%.В апреле 2025 года по сравнению с мартом цены на промышленную продукцию выросли на 0,4%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в апреле на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.При этом цены в горнодобывающей промышленности выросли на 0,2%, а в перерабатывающей – на 4,7%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в апреле вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 19,8%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 2,3%, в том числе цены на напитки – на 6,4%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 3,8%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 4,4%, в том числе продукты питания – на 18%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в апреле 2025 года составил 3,5% при целевом показателе 3%. В апреле 2025 года по сравнению с мартом уровень инфляции составил 0,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, промышленность, инфляция, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика