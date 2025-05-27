https://sputnik-georgia.ru/20250527/obychnyy-fashist-v-pravyaschey-partii-gruzii-rezko-otvetili-na-kritiku-evrodeputata-293538841.html

Обычный фашист! В правящей партии Грузии резко ответили на критику евродепутата

Обычный фашист! В правящей партии Грузии резко ответили на критику евродепутата

Sputnik Грузия

Раса Юкнявичене на митинге в Тбилиси заявила, что европейское будущее Грузии и нынешняя власть страны несовместимы 27.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-27T14:50+0400

2025-05-27T14:50+0400

2025-05-27T14:50+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Литовский депутат Европарламента Раса Юкнявичене своими критическими заявлениями в адрес нынешних властей Грузии превратилась в обычного фашиста, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани. Юкнявичене накануне выступила перед участниками акции на проспекте Руставели в центре Тбилиси. В своем обращении она заявила, что европейское будущее Грузии и нынешняя власть страны несовместимы. Евродепутат также призвала собравшихся не бояться новых справедливых выборов и выразила солидарность задержанным, в том числе экс-президенту Михаилу Саакашвили. Бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники в правящей партии называют "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Экс-президент Саломе Зурабишвили и оппозиция требуют повторных парламентских выборов, утверждая, что сейчас страной управляют "нелегитимные власти", об этом она очередной заявила на акции протеста перед парламентом в День независимости Грузии, где и выступила Юкнявичене.Мачавариани считает, что подобные заявления зарубежных политиков контрпродуктивны и лишь усиливают позиции правящей команды. Юкнявичене является одной из постоянных докладчиков Европарламента по Грузии. Она не раз выступала с резкой критикой в адрес нынешних властей страны и требовала введения санкций, в том числе в отношении основателя правящей партии Бидзины Иванишвили и других представителей власти. В свою очередь, в "Грузинской мечте" обвиняют ее в предвзятости и лоббировании интересов "радикальной оппозиции". Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Макрон, Туск и Мерц позорно напали на Грузию – глава парламента>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, европарламент, сша