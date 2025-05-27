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Оппозиция не хочет проведения внеочередных выборов – премьер Грузии
Оппозиция не хочет проведения внеочередных выборов – премьер Грузии
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. "Радикальная оппозиция" на самом деле сама не хочет проведения внеочередных парламентских выборов, потому что знает о своем... 27.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. "Радикальная оппозиция" на самом деле сама не хочет проведения внеочередных парламентских выборов, потому что знает о своем проигрыше, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Накануне экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила перед участниками акции протеста на проспекте Руставели, что, наверное, все оппозиционные партии намерены участвовать в выборах, но сначала должны пройти парламентские выборы, а уже потом выборы в органы местного самоуправления. Она также предположила, что оба голосования могут пройти одновременно.По его словам, то, чего раньше требовала оппозиция, теперь им вообще не подходит, так как они потерпят еще более тяжелое поражение, чем на парламентских выборах в октябре 2024 года. "Таково нынешнее состояние оппозиции. Исходя из этого, не имеет никакого значения – ни для нас, ни для них – примет ли радикальная оппозиция участие в выборах. В Грузии состоятся полноценные выборы в органы местного самоуправления, и они будут еще более полноценными, если радикальная оппозиция в них не будет участвовать", – заявил он. Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах 4 октября 2025 года. Официальная предвыборная кампания стартует за 60 дней до дня голосования. Готовятся тайком – "Грузинская мечта" раскрыла план оппозиции на местные выборы>>Кроме того, по словам премьера, акция оппозиции в День независимости Грузии 26 мая еще раз доказала, что оппозиция распалась. "После такой организации, после рекламных кампаний они собрали на проспекте Руставели всего 3 тысячи человек, и как мы заранее анонсировали, Саломе Зурабишвили приняла парад от Алеко Элисашвили (один из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия")", – заявил Кобахидзе. В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, проходят акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , алеко элисашвили
новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , алеко элисашвили
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. "Радикальная оппозиция" на самом деле сама не хочет проведения внеочередных парламентских выборов, потому что знает о своем проигрыше, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.
Накануне экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила перед участниками акции протеста на проспекте Руставели, что, наверное, все оппозиционные партии намерены участвовать в выборах, но сначала должны пройти парламентские выборы, а уже потом выборы в органы местного самоуправления. Она также предположила, что оба голосования могут пройти одновременно.
"Когда они (оппозиция – ред.) говорят о внеочередных парламентских выборах, на самом деле они сами этого не хотят, потому что знают, что находятся в абсолютно пагубном положении. Об этом они уже говорят открыто. Им это невыгодно", – заявил Кобахидзе.
По его словам, то, чего раньше требовала оппозиция, теперь им вообще не подходит, так как они потерпят еще более тяжелое поражение, чем на парламентских выборах в октябре 2024 года.
"Таково нынешнее состояние оппозиции. Исходя из этого, не имеет никакого значения – ни для нас, ни для них – примет ли радикальная оппозиция участие в выборах. В Грузии состоятся полноценные выборы в органы местного самоуправления, и они будут еще более полноценными, если радикальная оппозиция в них не будет участвовать", – заявил он.
Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах 4 октября 2025 года. Официальная предвыборная кампания стартует за 60 дней до дня голосования.
Кроме того, по словам премьера, акция оппозиции в День независимости Грузии 26 мая еще раз доказала, что оппозиция распалась.
"После такой организации, после рекламных кампаний они собрали на проспекте Руставели всего 3 тысячи человек, и как мы заранее анонсировали, Саломе Зурабишвили приняла парад от Алеко Элисашвили (один из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия")", – заявил Кобахидзе.
В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, проходят акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. Они также требуют проведения досрочных парламентских выборов.