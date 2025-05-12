https://sputnik-georgia.ru/20250512/gotovyatsya-taykom--gruzinskaya-mechta-raskryla-plan-oppozitsii-na-mestnye-vybory-293332536.html

Готовятся тайком – "Грузинская мечта" раскрыла план оппозиции на местные выборы

Готовятся тайком – "Грузинская мечта" раскрыла план оппозиции на местные выборы

Sputnik Грузия

Оппозиция не говорит об этом публично и вводит общество в заблуждение, уверены в правящей партии 12.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-12T14:14+0400

2025-05-12T14:14+0400

2025-05-12T14:14+0400

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местные выборы

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Оппозиция тайно готовится к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии осенью текущего года, однако продолжает обманывать своих избирателей и ждет указаний извне, уверены в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Мнения оппозиции за три месяца до официального старта предвыборной кампании перед выборами в органы местного самоуправления в Грузии окончательно разделились: часть партий не готова к бойкоту. Правящая партия уверена в своей победе, но решила не тянуть с началом предвыборной кампании. Она стартует намного раньше официального срока, уже в конце мая. По его словам, представители оппозиции не говорят об этом публично и вводят общество в заблуждение. "Если бы сегодня они открыто заявили о своем участии в выборах, это означало бы, что им пришлось бы перечеркнуть все, что они делали до этого… Возможно, когда-нибудь они все же вернутся к демократическим рамкам, но пока обманывают своих избирателей и, хоть и тайно, все же готовятся к выборам в органы местного самоуправления", – считает депутат. Выборы - 2025 в Грузии: что происходит в оппозиции?>>>Судя по всему, у них есть ожидание, что это вызовет определенный эффект неожиданности как у общества, так и у власти. Подобное поведение вызывает лишь улыбку и выглядит по-детски, отметил Махашвили. "Гораздо достойнее было бы открыто и прямо заявить о своем участии в выборах местного самоуправления и войти в процесс так, как подобает демократической политической партии", – подчеркнул политик. Оппозиция ждет указаний извне по вопросу участия в выборах местного самоуправления, считает в свою очередь член парламентского большинства Георгий Сосиашвили. Между тем, правящая партия уже готовится к своей десятой, юбилейной победе. "В ближайшие недели начнем предвыборную кампанию, объедем все регионы, и уверены, что народ Грузии поддержит нас во всех 64 муниципалитетах", – сказал депутат от "Грузинской мечты" Владимир Божадзе. Что за выборы? Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию". Выборы 2025 в Грузии: "Грузинская мечта" готовится к предвыборной кампании>>>При этом на данном этапе свои места в парламенте сохранила лишь партия "За Грузию", остальные покинули парламент в знак протеста против результатов выборов. Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. Следует заметить, что по итогам последних парламентских выборов, правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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