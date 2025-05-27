https://sputnik-georgia.ru/20250527/zayavlenie-razvedki-ssha-po-gruzii-soderzhit-protivorechie---deputat-293543634.html

Заявление разведки США по Грузии содержит противоречие - депутат

Заявление разведки США по Грузии содержит противоречие - депутат

Sputnik Грузия

Целью подобных заявлений является желание иметь отношения не с властями независимой страны, а с марионетками, заявил депутат 27.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-27T18:55+0400

2025-05-27T18:55+0400

2025-05-27T19:04+0400

политика

грузия

новости

сша

вашингтон

дональд трамп

нато

ираклий кадагишвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/02/288785626_0:162:2048:1314_1920x0_80_0_0_3c4722be43ac16a94b1890c8f9cfecdb.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Заявление военной разведки США в отношении Грузии содержит фактическое противоречие, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кадагишвили журналистам. В заявлении военной разведки США от 11 мая говорится, что после октябрьских парламентских выборов правительство "Грузинской мечты" создало среду, которая позволяет России усиливать свое влияние в стране. По его словам, если США видят, что Россия увеличивает свое влияние в Грузии, то должны налаживать отношения с "Грузинской мечтой", а вместо этого они заняты созданием законопроекта MEGOBARI Act. "Немыслимо, когда говорят, что существует угроза, но не ведут диалог с властью Грузии, которая была избрана народом и которая говорит вам о необходимости возобновить стратегическое сотрудничество с чистого листа", - подчеркнул Кадагишвили. По словам депутата, целью подобных заявлений является желание иметь отношения не с властями независимой страны, а с марионетками. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился с открытым письмом по поводу перезагрузки грузино-американских отношений к президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Власти Грузии пока не получили ответа. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). Статус-кво между Грузией и США изменится, если Трамп победит Deep state – Кобахидзе >>А в конце июля 2024 года на то время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

вашингтон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, сша, вашингтон, дональд трамп, нато, ираклий кадагишвили