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Статус-кво между Грузией и США изменится, если Трамп победит Deep state – Кобахидзе

Статус-кво между Грузией и США изменится, если Трамп победит Deep state – Кобахидзе

Sputnik Грузия

Если Трампу удастся ослабить влияние Deep state, это непременно положительно скажется на грузино-американских отношениях, уверен премьер 19.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-19T12:49+0400

2025-05-19T12:49+0400

2025-05-19T12:49+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Будущее грузино-американских отношений во многом зависит от того, как завершится борьба между президентом Дональдом Трампом и "глубинным государством" (Deep state), если его влияние не удастся ослабить, то нынешний статус-кво сохранится, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Одной из главных задач в администрации Дональда Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начал чистку среди госслужащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID объявили "преступной организацией" и проверяют его финансы. При этом глава грузинского правительства напомнил о недавно принятом конгрессом США законопроекте MEGOBARI Act, а также отметил тот факт, что в силе остаются санкции, которые действуют, в том числе в отношении вице-премьера и министра внутренних дел Грузии. "Поэтому я и говорю, что это не пассивное молчание, не пассивная позиция. Нам необходимо изменить текущую ситуацию. Если с американской стороны действительно есть интерес к перезагрузке отношений, думаю, должны быть предприняты конкретные шаги", – заявил Кобахидзе. Кроме того, премьер отметил, что это не будет зависеть только от грузинской стороны.Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу написал, что власти Грузии не получили ответа ни на письмо, ни на публичные заявления о перезагрузке отношений с США, что вызывает недоумение. Грузия за неделю: письмо Трампу, ответ конгрессу США и поражение на Евровидении>>>Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом ни раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Парламент Грузии принял резолюцию в ответ на MEGOBARI Act>>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля 2024 года на то время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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