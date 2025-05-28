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Иностранным гражданам ограничили получение водительских прав в Грузии

Иностранным гражданам ограничили получение водительских прав в Грузии

Sputnik Грузия

Иностранцам будет сложнее получить водительские права в Грузии 28.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-28T16:16+0400

2025-05-28T16:16+0400

2025-05-28T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Иностранные граждане больше не смогут сдать экзамен на получение водительских прав без вида на жительство или справки о пребывании в стране более 185 дней, соответствующий приказ министра внутренних дел Грузии уже вступил в силу. Права на вождение в Грузии выдаются с 16 лет, и их можно получить на управление мопедом, квадроциклом и трициклом. С 17 лет уже можно получить права на вождение мотоцикла с объемом двигателя менее 125 кубических сантиметров, легковым автомобилем без права перевозки пассажиров и работы в такси. Осторожно, грузинские водители: чего стоит опасаться на дорогах Грузии?>>Согласно приказу министра, вместе с заявкой на прохождение теоретического или двухэтапного практического экзамена, иностранцы должны будут представить документ о законном пребывании в Грузии в течение минимум 185 дней из 12 месяцев либо удостоверение о виде на жительство. Исключение составляют лишь сотрудники дипломатических ведомств, которые должны представлять копию аккредитационной карты. Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый этап – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке, третий – осуществление маневров в реальных условиях на улице. Получить права возможно, пройдя все три этапа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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