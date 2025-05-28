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Иванишвили отказался от встречи с послом США в Грузии

Иванишвили отказался от встречи с послом США в Грузии

Sputnik Грузия

В правящей партии пока не прокомментировали причину отказа от встречи 28.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-28T13:04+0400

2025-05-28T13:04+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказался от встречи с послом США Робин Данниган, на которой он должен был выслушать послание администрации президента Дональда Трампа относительно перезагрузки отношений между Тбилиси и Вашингтоном, говорится в заявление на сайте диппредставительства. Посольство США распространило заявление по итогам коммуникации с правящей партией "Грузинская мечта". Как отмечено в заявлении посольства, Данниган 22 мая запросила встречу с Иванишвили по просьбе госсекретаря США Марко Рубио. В посольстве выразили надежду, что правительство Грузии искренне стремится восстановить 33-летнее партнерство и дружбу с США и американским народом. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Премьер прокомментировал письмо Трампа президенту Грузии>>Между тем Рубио впервые прокомментировал ситуацию в Грузии после прихода к власти администрации Дональда Трампа на слушаниях в Конгрессе 21 мая. Он заявил, что в Вашингтоне рассматриваются возможные меры в отношении грузинского руководства. В ответ на вопрос конгрессмена Джо Уилсона Рубио назвал нынешнее правительство Грузии "антиамериканским". За этим последовало поздравления Рубио 26 мая по случаю национального праздника народу Грузии от имени США. Как отметил Рубио, на протяжении более тридцати лет дружба и партнерство между Грузией и США основываются на общих ценностях демократии, суверенитета и стремления к лучшему будущему. Позднее Трамп поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили и грузинский народ с Днем независимости страны. В своем письме он сделал акцент на укреплении отношений между Грузией и США. Глава Белого дома выразил надежду на расширение ареала двустороннего сотрудничества между Грузией и США. Что касается Данниган, то мероприятие по случаю Дня независимости Грузии прошло без ее участия. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе связал это с влиянием "глубинного государства", которое, по его словам, вынуждает отдельных людей принимать такие решения, которым нет разумного объяснения. Он отметил, что сначала в качестве причины называлось отсутствие посла в Тбилиси, а затем – за пределами страны.Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. У США нет четкой позиции по Грузии – глава МИД>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля 2024 года на то время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, марко рубио, бидзина иванишвили, дональд трамп, вашингтон, тбилиси