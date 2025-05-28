https://sputnik-georgia.ru/20250528/premer-prokommentiroval-pismo-trampa-prezidentu-gruzii-293549325.html
Премьер прокомментировал письмо Трампа президенту Грузии
Премьер прокомментировал письмо Трампа президенту Грузии
Sputnik Грузия
Дональд Трамп поздравил грузинского коллегу с Днем независимости 28.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-28T11:58+0400
2025-05-28T11:58+0400
2025-05-28T11:59+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Поздравительное письмо от администрации президента США Дональда Трампа грузинскому коллеге свидетельствует об открытости к сотрудничеству между странами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Трамп поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили и грузинский народ с Днем независимости страны. В своем письме он сделал акцент на укреплении отношений между Грузией и США. Глава Белого дома выразил надежду на расширение ареала двустороннего сотрудничества между Грузией и США. По словам главы грузинского правительства, именно этого и просили власти Грузии сначала в закрытом, а затем и в открытом письме, направленном в администрацию Белого дома. При этом, как отметил Кобахидзе, содержание обоих посланий было единым по духу. Трамп рассчитывает на углубление сотрудничества США и Грузии>>Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу написал, что власти Грузии не получили ответа ни на письмо, ни на публичные заявления о перезагрузке отношений с США, что вызывает недоумение. При этом премьер назвал интересным тот факт, что за последние дни поступило два разных письма: одно было направлено Госдепартаментом США, а другое – администрацией президента. Премьер уверен, что поздравления по случаю национального праздника народу Грузии, которое от имени США передал госсекретарь США Марко Рубио, было составлено "глубинным государством". По словам премьера, по-другому невозможно объяснить, как в Грузию могли поступить подобные радикально разные письма. "Одно из них фактически не признавало власть, поскольку его адресатом был прямо народ, при этом полностью игнорировалась избранная народом власть. В то же время письмо от президента Трампа было направлено на имя президента Кавелашвили, адресовано непосредственно грузинскому правительству и содержало прямое указание на развитие сотрудничества с правительством Грузии", – сказал Кобахидзе. У США нет четкой позиции по Грузии – глава МИД>>Такое дублирование со стороны одного и того же государства наглядно демонстрирует противостояние между администрацией Трампа и "глубинным государством", отметил он. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. При этом глава грузинского правительства уверен, что если полностью удастся победить Deep State, то ничто не будет препятствовать перезапуску грузино-американских отношений. Одной из главных задач в администрации Дональда Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начал чистку среди госслужащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID объявили "преступной организацией" и проверяют его финансы. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Статус-кво между Грузией и США изменится, если Трамп победит Deep state – Кобахидзе>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля 2024 года на то время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Премьер прокомментировал письмо Трампа президенту Грузии
11:58 28.05.2025 (обновлено: 11:59 28.05.2025)
Дональд Трамп поздравил грузинского коллегу с Днем независимости
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Поздравительное письмо от администрации президента США Дональда Трампа грузинскому коллеге свидетельствует об открытости к сотрудничеству между странами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Трамп поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили и грузинский народ с Днем независимости страны. В своем письме он сделал акцент на укреплении отношений между Грузией и США. Глава Белого дома выразил надежду на расширение ареала двустороннего сотрудничества между Грузией и США.
"Мы, безусловно, очень рады, что из администрации президента США поступило такое письмо, где открыто выражена готовность к сотрудничеству", – заявил Кобахидзе.
По словам главы грузинского правительства, именно этого и просили власти Грузии сначала в закрытом, а затем и в открытом письме, направленном в администрацию Белого дома. При этом, как отметил Кобахидзе, содержание обоих посланий было единым по духу.
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу написал, что власти Грузии не получили ответа ни на письмо, ни на публичные заявления о перезагрузке отношений с США, что вызывает недоумение.
При этом премьер назвал интересным тот факт, что за последние дни поступило два разных письма: одно было направлено Госдепартаментом США, а другое – администрацией президента. Премьер уверен, что поздравления по случаю национального праздника народу Грузии, которое от имени США передал госсекретарь США Марко Рубио, было составлено "глубинным государством".
"Первое письмо было подготовлено Deep state, а второе – в администрации президента Трампа. Между ними радикальная разница, и это уже демонстрирует ту борьбу и противостояние, которое происходит между новой администрацией и Deep state", – заявил он.
По словам премьера, по-другому невозможно объяснить, как в Грузию могли поступить подобные радикально разные письма.
"Одно из них фактически не признавало власть, поскольку его адресатом был прямо народ, при этом полностью игнорировалась избранная народом власть. В то же время письмо от президента Трампа было направлено на имя президента Кавелашвили, адресовано непосредственно грузинскому правительству и содержало прямое указание на развитие сотрудничества с правительством Грузии", – сказал Кобахидзе.
Такое дублирование со стороны одного и того же государства наглядно демонстрирует противостояние между администрацией Трампа и "глубинным государством", отметил он.
Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. При этом глава грузинского правительства уверен, что если полностью удастся победить Deep State, то ничто не будет препятствовать перезапуску грузино-американских отношений.
Одной из главных задач в администрации Дональда Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начал чистку среди госслужащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID объявили "преступной организацией" и проверяют его финансы.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
А в конце июля 2024 года на то время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.
В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.