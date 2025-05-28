https://sputnik-georgia.ru/20250528/premer-prokommentiroval-pismo-trampa-prezidentu-gruzii-293549325.html

Премьер прокомментировал письмо Трампа президенту Грузии

Премьер прокомментировал письмо Трампа президенту Грузии

Sputnik Грузия

Дональд Трамп поздравил грузинского коллегу с Днем независимости 28.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-28T11:58+0400

2025-05-28T11:58+0400

2025-05-28T11:59+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Поздравительное письмо от администрации президента США Дональда Трампа грузинскому коллеге свидетельствует об открытости к сотрудничеству между странами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Трамп поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили и грузинский народ с Днем независимости страны. В своем письме он сделал акцент на укреплении отношений между Грузией и США. Глава Белого дома выразил надежду на расширение ареала двустороннего сотрудничества между Грузией и США. По словам главы грузинского правительства, именно этого и просили власти Грузии сначала в закрытом, а затем и в открытом письме, направленном в администрацию Белого дома. При этом, как отметил Кобахидзе, содержание обоих посланий было единым по духу. Трамп рассчитывает на углубление сотрудничества США и Грузии>>Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу написал, что власти Грузии не получили ответа ни на письмо, ни на публичные заявления о перезагрузке отношений с США, что вызывает недоумение. При этом премьер назвал интересным тот факт, что за последние дни поступило два разных письма: одно было направлено Госдепартаментом США, а другое – администрацией президента. Премьер уверен, что поздравления по случаю национального праздника народу Грузии, которое от имени США передал госсекретарь США Марко Рубио, было составлено "глубинным государством". По словам премьера, по-другому невозможно объяснить, как в Грузию могли поступить подобные радикально разные письма. "Одно из них фактически не признавало власть, поскольку его адресатом был прямо народ, при этом полностью игнорировалась избранная народом власть. В то же время письмо от президента Трампа было направлено на имя президента Кавелашвили, адресовано непосредственно грузинскому правительству и содержало прямое указание на развитие сотрудничества с правительством Грузии", – сказал Кобахидзе. У США нет четкой позиции по Грузии – глава МИД>>Такое дублирование со стороны одного и того же государства наглядно демонстрирует противостояние между администрацией Трампа и "глубинным государством", отметил он. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. При этом глава грузинского правительства уверен, что если полностью удастся победить Deep State, то ничто не будет препятствовать перезапуску грузино-американских отношений. Одной из главных задач в администрации Дональда Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начал чистку среди госслужащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID объявили "преступной организацией" и проверяют его финансы. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Статус-кво между Грузией и США изменится, если Трамп победит Deep state – Кобахидзе>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля 2024 года на то время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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