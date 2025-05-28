https://sputnik-georgia.ru/20250528/ministr-vnutrennikh-del-gruzii-podal-v-otstavku-293547961.html

Министр внутренних дел Грузии подал в отставку

Министр внутренних дел Грузии подал в отставку

Sputnik Грузия

Ватханг Гомелаури заявил, что отставка даст ему возможность уделить больше времени семье: супруге, детям и недавно рожденному внуку 28.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-28T09:43+0400

2025-05-28T09:43+0400

2025-05-28T10:22+0400

грузия

новости

вахтанг гомелаури

мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии, вице-премьер Вахтанг Гомелаури подал в отставку, об этом он сообщил в распространенном в СМИ сообщении.Вахтанг Гомелаури возглавлял МВД в 2014-2015 годы, а также в 2019-2015. В промежутке с 2015 по 2019 год он возглавлял Службу госбезопасности Грузии. Нового министра внутренних дел представит премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Гомелаури отметил, что для него чрезвычайно ценно и почетно все то, чего удалось достичь стране под руководством правительственной команды. Он напомнил, что более 10 лет я занимал должности министра внутренних дел Грузии, главы Службы государственной безопасности и вице-премьера. "Безусловно, столь продолжительное пребывание на высоких государственных постах – это крайне трудоемкая деятельность, требующая больших энергозатрат. Сегодня, когда в стране стабильная обстановка, я позволил себе попросить команду об освобождении от занимаемой должности, что даст мне возможность уделить больше времени семье: супруге, детям и недавно рожденному внуку", – сказано в обращении.Великобритания ввела санкции против еще нескольких чиновников из Грузии>>Гомелури в своем обращении поблагодарил почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили за доверие, премьера Ираклия Кобахидзе и правительственную команду – за поддержку, а также отдельно поблагодарил сотрудников МВД."Отдельно благодарю каждого сотрудника Министерства внутренних дел, каждого героя-полицейского, пожарного-спасателя, всех, с кем я в течение многих лет заботился о безопасности нашей страны. Желаю каждому из них, а также будущему министру, успехов в дальнейшей работе", – сказано в обращении.Гомелаури заявил, что остается верен своей стране и своей команде. На фоне протестов, которые проходят в Грузии в течение последнего года, в адрес ведомства Гомелаури неоднократно звучала критика со стороны западных стран. МВД обвиняют в применении чрезмерной силы при разгонах акций. Представители МВД заявляют, что действия полиции соответствуют международным стандартам и направлены на восстановление порядка только после явных нарушений закона "О манифестациях и собраниях". За последние акции протеста, начавшиеся 28 ноября, пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека. Тем не менее доводы грузинских властей о законности действий полиции не убедили западные страны. В отношении Гомелаури были введены персональные санкции, включая запрет на въезд и заморозку активов, со стороны США, Украины, Великобритании и стран Балтии. При этом, согласно последней декларации, у Вахтанга Гомелаури нет активов или имущества за рубежом.Биография ГомелауриГомелаури родился 24 декабря 1975 года. Он окончил Государственную академию физического воспитания и спорта Грузии.В 1994-2003 годах работал в Специальной службе государственной охраны. Последующие десять лет работал в Департаменте охранной полиции МВД Грузии.С марта 2013 по декабрь 2014 был заместителем министра внутренних дел Грузии. После его повысили до первого заместителя, а затем - главы МВД Грузии.В 2015 году был назначен главой Службы государственной безопасности Грузии.В 2019 году он вновь возглавил МВД Грузии. В тот же год Гомелаури присвоено высшее специальное звание "генерал-лейтенанта государственной безопасности".Владеет английским и русским языками. Женат, имеет двух детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, вахтанг гомелаури, мвд грузии