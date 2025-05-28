https://sputnik-georgia.ru/20250528/novym-ministrom-vnutrennikh-del-gruzii-naznachen-gela-geladze-293548915.html

Назначен новый министр внутренних дел Грузии

Назначен новый министр внутренних дел Грузии

Sputnik Грузия

До этого Гела Геладзе был заместителем главы Службы госбезопасности 28.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-28T11:03+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Новым министром внутренних дел Грузии назначен Гела Геладзе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Предшественник Геладзе – Вахтанг Гомелаури – сообщил об отставке 28 мая. Премьер уверен, что под его руководством Геладзе продолжится прогресс и развитие в министерстве внутренних дел и продолжится забота об интересах каждого полицейского. "Уверен, что наша система, система Министерства внутренних дел, еще больше укрепится. Еще раз хочу пожелать ему успехов во всем этом", – заявил премьер. Биография ГеладзеМинистр внутренних дел Гела Геладзе по образованию юрист, до назначения на пост главы МВД Грузии занимал должность заместителя главы Службы государственной безопасности. Свою карьеру Геладзе начал в Генпрокуратуре Грузии, где с 1999 по 2001 год был стажером, а после стал помощником следователя в Ваке-Сабурталинском районном следственном отделе министерства внутренних дел Грузии. В 2004 году был назначен следователем Дидубе-Чугуретского следственного отдела министерства внутренних дел Грузии, а позже, в том же году, – старшим следователем по особо важным делам Специального оперативного департамента Министерства внутренних дел Грузии. Министр внутренних дел Грузии подал в отставку>>В 2005 году занял должность следователя Главного управления МВД Грузии в Тбилиси, позже перешел на должность инспектора Ваке-Сабурталинского управления Главного управления МВД в Тбилиси. С 2005 по 2006 год был заместителем начальника отдела Департамента криминальной полиции, а в 2007 стал советником департамента пробации Министерства юстиции Грузии, а позже, в том же году, советником в Гениспекции Минюста. В 2008 году ушел в бизнес и до 2010 года был директором ООО "Элизи Групп". В 2010 году вернулся в госструктуру и стал заместителем начальника Службы приставов образовательных учреждений министерства образования и науки Грузии. В 2012 году же перешел на должность заместителя главы Национального агентства пробации министерства исполнения наказаний и пробации Грузии. В 2016-2018 годах перешел в департамент центральной криминальной полиции министерства внутренних дел Грузии, а в 2018 году стал главой Службы приставов. С 2023 по 2024 год был заместителем министра образования Грузии, позже перешел на должность замминистра обороны. В 2025 году занял должность замглавы СГБ Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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