https://sputnik-georgia.ru/20250528/novyy-glava-mvd-gruzii-prokommentiroval-svoe-naznachenie-293551050.html

Новый глава МВД Грузии дал первый комментарий после назначения

Новый глава МВД Грузии дал первый комментарий после назначения

Sputnik Грузия

Ранее Гела Геладзе занимал пост заместителя главы Службы госбезопасности Грузии 28.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-28T12:59+0400

2025-05-28T12:59+0400

2025-05-28T13:29+0400

грузия

новости

политика

вахтанг гомелаури

ираклий кобахидзе

сгб

тбилиси

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1c/293550189_0:0:801:451_1920x0_80_0_0_94e2dc98018e2c1f1b6682d47bc5f3cc.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Большая честь для меня служить Грузии и ее народу вместе с полицейскими, заявил новый министр внутренних дел Гела Геладзе после назначения. Геладзе был назначен на пост министра внутренних дел Грузии после того, как Вахтанг Гомелаури, занимавший эту должность с 2019 года, ушел в отставку по собственному желанию. Нового главу МВД Грузии на брифинг представил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Биография ГеладзеМинистр внутренних дел Гела Геладзе по образованию юрист, до назначения на пост главы МВД Грузии занимал должность заместителя главы Службы государственной безопасности.Свою карьеру Геладзе начал в Генпрокуратуре Грузии, где с 1999 по 2001 год был стажером, а после стал помощником следователя в Ваке-Сабурталинском районном следственном отделе министерства внутренних дел Грузии.В 2004 году был назначен следователем Дидубе-Чугуретского следственного отдела министерства внутренних дел Грузии, а позже, в том же году, – старшим следователем по особо важным делам Специального оперативного департамента Министерства внутренних дел Грузии.Министр внутренних дел Грузии подал в отставку>>В 2005 году занял должность следователя Главного управления МВД Грузии в Тбилиси, позже перешел на должность инспектора Ваке-Сабурталинского управления Главного управления МВД в Тбилиси.С 2005 по 2006 год был заместителем начальника отдела Департамента криминальной полиции, а в 2007-м стал советником департамента пробации Министерства юстиции Грузии, а позже, в том же году, советником в Гениспекции Минюста.В 2008 году ушел в бизнес и до 2010 года был директором ООО "Элизи Групп". В 2010 году вернулся в госструктуру и стал заместителем начальника Службы приставов образовательных учреждений министерства образования и науки Грузии.В 2012 году же перешел на должность заместителя главы Национального агентства пробации министерства исполнения наказаний и пробации Грузии.В 2016-2018 годах перешел в департамент центральной криминальной полиции министерства внутренних дел Грузии, а в 2018 году стал главой Службы приставов.С 2023 по 2024 год был заместителем министра образования Грузии, позже перешел на должность замминистра обороны.В 2025 году занял должность замглавы СГБ Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе, сгб, тбилиси, мвд грузии