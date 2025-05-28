https://sputnik-georgia.ru/20250528/novyy-glava-mvd-gruzii-prokommentiroval-svoe-naznachenie-293551050.html
Новый глава МВД Грузии дал первый комментарий после назначения
Новый глава МВД Грузии дал первый комментарий после назначения
Sputnik Грузия
Ранее Гела Геладзе занимал пост заместителя главы Службы госбезопасности Грузии 28.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-28T12:59+0400
2025-05-28T12:59+0400
2025-05-28T13:29+0400
грузия
новости
политика
вахтанг гомелаури
ираклий кобахидзе
сгб
тбилиси
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1c/293550189_0:0:801:451_1920x0_80_0_0_94e2dc98018e2c1f1b6682d47bc5f3cc.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Большая честь для меня служить Грузии и ее народу вместе с полицейскими, заявил новый министр внутренних дел Гела Геладзе после назначения. Геладзе был назначен на пост министра внутренних дел Грузии после того, как Вахтанг Гомелаури, занимавший эту должность с 2019 года, ушел в отставку по собственному желанию. Нового главу МВД Грузии на брифинг представил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Биография ГеладзеМинистр внутренних дел Гела Геладзе по образованию юрист, до назначения на пост главы МВД Грузии занимал должность заместителя главы Службы государственной безопасности.Свою карьеру Геладзе начал в Генпрокуратуре Грузии, где с 1999 по 2001 год был стажером, а после стал помощником следователя в Ваке-Сабурталинском районном следственном отделе министерства внутренних дел Грузии.В 2004 году был назначен следователем Дидубе-Чугуретского следственного отдела министерства внутренних дел Грузии, а позже, в том же году, – старшим следователем по особо важным делам Специального оперативного департамента Министерства внутренних дел Грузии.Министр внутренних дел Грузии подал в отставку>>В 2005 году занял должность следователя Главного управления МВД Грузии в Тбилиси, позже перешел на должность инспектора Ваке-Сабурталинского управления Главного управления МВД в Тбилиси.С 2005 по 2006 год был заместителем начальника отдела Департамента криминальной полиции, а в 2007-м стал советником департамента пробации Министерства юстиции Грузии, а позже, в том же году, советником в Гениспекции Минюста.В 2008 году ушел в бизнес и до 2010 года был директором ООО "Элизи Групп". В 2010 году вернулся в госструктуру и стал заместителем начальника Службы приставов образовательных учреждений министерства образования и науки Грузии.В 2012 году же перешел на должность заместителя главы Национального агентства пробации министерства исполнения наказаний и пробации Грузии.В 2016-2018 годах перешел в департамент центральной криминальной полиции министерства внутренних дел Грузии, а в 2018 году стал главой Службы приставов.С 2023 по 2024 год был заместителем министра образования Грузии, позже перешел на должность замминистра обороны.В 2025 году занял должность замглавы СГБ Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1c/293550189_45:0:754:532_1920x0_80_0_0_8c4ecfd6e83c6000e7cd4f74bd3f2a1e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе, сгб, тбилиси, мвд грузии
грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе, сгб, тбилиси, мвд грузии
Новый глава МВД Грузии дал первый комментарий после назначения
12:59 28.05.2025 (обновлено: 13:29 28.05.2025)
Ранее Гела Геладзе занимал пост заместителя главы Службы госбезопасности Грузии
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Большая честь для меня служить Грузии и ее народу вместе с полицейскими, заявил новый министр внутренних дел Гела Геладзе после назначения.
Геладзе был назначен на пост министра внутренних дел Грузии после того, как Вахтанг Гомелаури, занимавший эту должность с 2019 года, ушел в отставку по собственному желанию.
"Для меня большая честь возглавить это ведомство, вместе с достойными и вызывающими гордость полицейскими, сотрудниками министерства внутренних дел, служить нашей стране и народу", – заявил Геладзе.
Нового главу МВД Грузии на брифинг представил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Министр внутренних дел Гела Геладзе по образованию юрист, до назначения на пост главы МВД Грузии занимал должность заместителя главы Службы государственной безопасности.
Свою карьеру Геладзе начал в Генпрокуратуре Грузии, где с 1999 по 2001 год был стажером, а после стал помощником следователя в Ваке-Сабурталинском районном следственном отделе министерства внутренних дел Грузии.
В 2004 году был назначен следователем Дидубе-Чугуретского следственного отдела министерства внутренних дел Грузии, а позже, в том же году, – старшим следователем по особо важным делам Специального оперативного департамента Министерства внутренних дел Грузии.
В 2005 году занял должность следователя Главного управления МВД Грузии в Тбилиси, позже перешел на должность инспектора Ваке-Сабурталинского управления Главного управления МВД в Тбилиси.
С 2005 по 2006 год был заместителем начальника отдела Департамента криминальной полиции, а в 2007-м стал советником департамента пробации Министерства юстиции Грузии, а позже, в том же году, советником в Гениспекции Минюста.
В 2008 году ушел в бизнес и до 2010 года был директором ООО "Элизи Групп". В 2010 году вернулся в госструктуру и стал заместителем начальника Службы приставов образовательных учреждений министерства образования и науки Грузии.
В 2012 году же перешел на должность заместителя главы Национального агентства пробации министерства исполнения наказаний и пробации Грузии.
В 2016-2018 годах перешел в департамент центральной криминальной полиции министерства внутренних дел Грузии, а в 2018 году стал главой Службы приставов.
С 2023 по 2024 год был заместителем министра образования Грузии, позже перешел на должность замминистра обороны.
В 2025 году занял должность замглавы СГБ Грузии.