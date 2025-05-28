Премьер: Искусственные протесты в Грузии обходятся Deep state в миллион долларов
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе
© Сourtesy of Georgian Government
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С 28 ноября 2024 года в Грузии проходят акции протеста, которые начались в ответ на решение властей отложить до 2028 года начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. "Глубинное государство" располагает достаточными средствами, чтобы за 1 миллион долларов в год ежедневно выводить по 300 человек на проспект Руставели и поддерживать искусственную волну протестов в Тбилиси, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
С 28 ноября 2024 года в Грузии продолжаются акции протеста, которые периодически перерастают в столкновения с полицией. Протесты начались в ответ на решение властей отложить до 2028 года начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС.
"Примерно 1 миллион долларов, неполных три миллиона лари, требуется для того, чтобы каждый день выводить 300 человек на проспект Руставели. Представьте себе, когда я говорю о "глубинном государстве", какими финансовыми ресурсами они располагают. Один миллион долларов в год нужно, чтобы каждый день ставить 300 человек на Руставели", – заявил Кобахидзе.
Deep State ("Глубинное государство") в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
"Локальной партией войны" и "радикальной оппозицией" в правящей партии называют бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Эти политические силы, по утверждению властей, стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
"Локальной партией войны" и "радикальной оппозицией" в правящей партии называют бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Эти политические силы, по утверждению властей, стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
По словам премьера, отмена финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) и "Национального фонда демократии" (NED) стало для них ударом с любой точки зрения. Но когда миллиона достаточно, чтобы ежедневно выводить 300 человек на Руставели, эту искусственную волну можно поддерживать, отметил он.
"Все это абсолютно искусственно. Дайте мне завтра миллион долларов, и я 365 дней в году буду каждый день выводить по 300 человек на Руставели", – заявил премьер-министр.
В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями.
Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков.
Власти Грузии и НПО
В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране.
В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций.
Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий.
На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором.
Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона.