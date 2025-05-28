https://sputnik-georgia.ru/20250528/premer-iskusstvennye-protesty-v-gruzii-obkhodyatsya-deep-state-v-million-dollarov-293551496.html

Премьер: Искусственные протесты в Грузии обходятся Deep state в миллион долларов

Премьер: Искусственные протесты в Грузии обходятся Deep state в миллион долларов

Sputnik Грузия

С 28 ноября 2024 года в Грузии проходят акции протеста, которые начались в ответ на решение властей отложить до 2028 года начало переговоров о вступлении... 28.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-28T15:04+0400

2025-05-28T15:04+0400

2025-05-28T15:04+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

дональд трамп

илон маск

единое национальное движение

usaid

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0d/287892338_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_95e484a145542d42adcaff5beae95f28.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. "Глубинное государство" располагает достаточными средствами, чтобы за 1 миллион долларов в год ежедневно выводить по 300 человек на проспект Руставели и поддерживать искусственную волну протестов в Тбилиси, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. С 28 ноября 2024 года в Грузии продолжаются акции протеста, которые периодически перерастают в столкновения с полицией. Протесты начались в ответ на решение властей отложить до 2028 года начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС. "Примерно 1 миллион долларов, неполных три миллиона лари, требуется для того, чтобы каждый день выводить 300 человек на проспект Руставели. Представьте себе, когда я говорю о "глубинном государстве", какими финансовыми ресурсами они располагают. Один миллион долларов в год нужно, чтобы каждый день ставить 300 человек на Руставели", – заявил Кобахидзе. По словам премьера, отмена финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) и "Национального фонда демократии" (NED) стало для них ударом с любой точки зрения. Но когда миллиона достаточно, чтобы ежедневно выводить 300 человек на Руставели, эту искусственную волну можно поддерживать, отметил он.В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков. Власти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций. Премьер Грузии поблагодарил протестующих>>Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий. На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором. Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, дональд трамп, илон маск, единое национальное движение, usaid, сша