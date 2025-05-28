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Я не могу встречаться с послом США на фоне шантажа – Иванишвили
Я не могу встречаться с послом США на фоне шантажа – Иванишвили
Sputnik Грузия
Посол США в Грузии Робин Данниган 22 мая запросила встречу с Иванишвили по просьбе госсекретаря Марко Рубио 28.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-28T16:25+0400
2025-05-28T16:25+0400
2025-05-28T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Встреча с послом США и обсуждение государственных вопросов неправильна на фоне моего личного шантажа, говорится в заявлении почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Иванишвили отказался от встречи с послом США в Грузии>>>Посольство США распространило заявление по итогам коммуникации с правящей партией "Грузинская мечта". Как отмечено в заявлении, посол США в Грузии Робин Данниган 22 мая запросила встречу с Иванишвили по просьбе госсекретаря США Марко Рубио. Иванишвили подтвердил, что несколько дней назад посольство действительно связалось с премьер-министром Грузии и другими должностными лицами правительства по поводу встречи. "Посол США сообщила премьер-министру Грузии, что хотела бы встретиться со мной и "передать послание госсекретаря Рубио", в связи с чем я выразил глубокое уважение, однако от встречи отказался", – отмечает Иванишвили. По его словам, в качестве альтернативы послу было предложено встретиться с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, но та отказалась. При этом Иванишвили отмечает, что "Грузинская мечта" не принимает ни одного решения без участия команды и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. "Исходя из этого, у требования встречи только со мной есть единственное объяснение, что такая встреча имеет ценность только на фоне личного шантажа", – отметил Иванишвили. По его словам, он не раз получал предложения о встрече с послом США, в том числе и при администрации Байдена, но отказывался. "Со времен предыдущей администрации американская сторона ввела против меня сначала неформальные, а затем и формальные санкции", – отмечает Иванишвили. Раскрытие тайн В своем заявлении Иванишвили отметил, что не ставит свои личные интересы выше государственных и осенью прошлого года сам предложил послу США встречу, от которой Данниган отказалась. При этом он подчеркивает, что ответа на это предложение не последовало. Запад против Иванишвили Некоторые местные оппоненты и представители гражданского общества давно называют Бидзину Иванишвили "серым кардиналом" грузинской политики. Иванишвили в период правления "Грузинской мечты" дважды уходил из политики и возвращался обратно. Эти возвращения совпадали с падением рейтингов правящей силы и внутрипартийным кризисом. С 2023 года он является почетным председателем, что позволяет ему выйти из "тени" и открыто участвовать в утверждении кандидатов на политические должности, формировании партийной повестки. Официально Запад не реагировал на критику Иванишвили, хотя грузинский миллиардер не раз утверждал о введении неформальных санкций против него. Примером служил скандал со счетами в швейцарском банке Credit Suisse в Швейцарии. Банк и его дочерние компании, не объясняя причин, отказывались утверждать финансовые транзакции с его счетов, по сути, не позволяя Иванишвили управлять своими денежными ресурсами. Миллиардер начал масштабную судебную тяжбу, которую успешно выиграл. Банк в 2023 году был признан банкротом и продан, но деньги Иванишвили так и не получил. В своих официальных заявлениях он до сих пор утверждает, что причиной стал его отказ от вовлечения Грузии в конфликт с Россией на Украине, отказ от открытия т.н. "второго фронта". В ноябре-декабре 2024 года по Тбилиси пронеслась волна насильственных протестов, которые привели к разгонам и арестам. Запад отреагировал введением санкций против участвовавших официальных сил. Украина среагировала первой, за ней последовали США, Литва, Латвия и Эстония. Первые две ввели финансовые ограничения, страны Прибалтики ограничились запретом на въезд. Официальная причина – насилие против "мирных протестующих", преследование политических оппонентов, отказ от расследования правонарушений, а также, по заверению администрации Джо Байдена, "прямое или косвенное участие или попытка участия в действиях, которые подрывают демократические процессы или институты в Соединенных Штатах или за рубежом, от имени или в интересах правительства России, прямо или косвенно...".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Я не могу встречаться с послом США на фоне шантажа – Иванишвили
16:25 28.05.2025 (обновлено: 17:18 28.05.2025)
Посол США в Грузии Робин Данниган 22 мая запросила встречу с Иванишвили по просьбе госсекретаря Марко Рубио
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Встреча с послом США и обсуждение государственных вопросов неправильна на фоне моего личного шантажа, говорится в заявлении почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
Посольство США распространило заявление по итогам коммуникации с правящей партией "Грузинская мечта". Как отмечено в заявлении, посол США в Грузии Робин Данниган 22 мая запросила встречу с Иванишвили по просьбе госсекретаря США Марко Рубио.
"На фоне личного шантажа я считаю неправильным встречаться с послом и говорить о государственных делах. В таком случае у меня обязательно возникнет комплекс, что решение по государственным вопросам я принимаю в противовес своим личным интересам, что для меня принципиально неприемлемо", – говорится в заявлении.
Иванишвили подтвердил, что несколько дней назад посольство действительно связалось с премьер-министром Грузии и другими должностными лицами правительства по поводу встречи.
"Посол США сообщила премьер-министру Грузии, что хотела бы встретиться со мной и "передать послание госсекретаря Рубио", в связи с чем я выразил глубокое уважение, однако от встречи отказался", – отмечает Иванишвили.
По его словам, в качестве альтернативы послу было предложено встретиться с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, но та отказалась.
"Премьер-министр не находится ни под формальными, ни под неформальными санкциями, и, соответственно, у него не может быть никакого комплекса, связанного с личным шантажом. Однако посол от этого отказалась, что укрепляет нашу уверенность в том, что они рассматривают именно персональный шантаж в качестве ведущего фактора при принятии грузинской стороной потенциальных решений, связанных с государственными интересами", – отмечает Иванишвили.
При этом Иванишвили отмечает, что "Грузинская мечта" не принимает ни одного решения без участия команды и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.
"Исходя из этого, у требования встречи только со мной есть единственное объяснение, что такая встреча имеет ценность только на фоне личного шантажа", – отметил Иванишвили.
По его словам, он не раз получал предложения о встрече с послом США, в том числе и при администрации Байдена, но отказывался.
"Со времен предыдущей администрации американская сторона ввела против меня сначала неформальные, а затем и формальные санкции", – отмечает Иванишвили.
В своем заявлении Иванишвили отметил, что не ставит свои личные интересы выше государственных и осенью прошлого года сам предложил послу США встречу, от которой Данниган отказалась.
"Я настолько заинтересован в перезагрузке грузино-американских отношений, что даже сообщил американской стороне, что готов потратить заблокированные средства не на личные цели, а на любые, продиктованные ими, ибо деньги ни раньше, ни сейчас не являются моим интересом", – отмечает Иванишвили.
При этом он подчеркивает, что ответа на это предложение не последовало.
Некоторые местные оппоненты и представители гражданского общества давно называют Бидзину Иванишвили "серым кардиналом" грузинской политики. Иванишвили в период правления "Грузинской мечты" дважды уходил из политики и возвращался обратно. Эти возвращения совпадали с падением рейтингов правящей силы и внутрипартийным кризисом.
С 2023 года он является почетным председателем, что позволяет ему выйти из "тени" и открыто участвовать в утверждении кандидатов на политические должности, формировании партийной повестки. Официально Запад не реагировал на критику Иванишвили, хотя грузинский миллиардер не раз утверждал о введении неформальных санкций против него.
Примером служил скандал со счетами в швейцарском банке Credit Suisse в Швейцарии. Банк и его дочерние компании, не объясняя причин, отказывались утверждать финансовые транзакции с его счетов, по сути, не позволяя Иванишвили управлять своими денежными ресурсами.
Миллиардер начал масштабную судебную тяжбу, которую успешно выиграл. Банк в 2023 году был признан банкротом и продан, но деньги Иванишвили так и не получил. В своих официальных заявлениях он до сих пор утверждает, что причиной стал его отказ от вовлечения Грузии в конфликт с Россией на Украине, отказ от открытия т.н. "второго фронта".
В ноябре-декабре 2024 года по Тбилиси пронеслась волна насильственных протестов, которые привели к разгонам и арестам. Запад отреагировал введением санкций против участвовавших официальных сил. Украина среагировала первой, за ней последовали США, Литва, Латвия и Эстония. Первые две ввели финансовые ограничения, страны Прибалтики ограничились запретом на въезд.
Официальная причина – насилие против "мирных протестующих", преследование политических оппонентов, отказ от расследования правонарушений, а также, по заверению администрации Джо Байдена, "прямое или косвенное участие или попытка участия в действиях, которые подрывают демократические процессы или институты в Соединенных Штатах или за рубежом, от имени или в интересах правительства России, прямо или косвенно...".