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Я не могу встречаться с послом США на фоне шантажа – Иванишвили

Я не могу встречаться с послом США на фоне шантажа – Иванишвили

Sputnik Грузия

Посол США в Грузии Робин Данниган 22 мая запросила встречу с Иванишвили по просьбе госсекретаря Марко Рубио 28.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-28T16:25+0400

2025-05-28T16:25+0400

2025-05-28T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Встреча с послом США и обсуждение государственных вопросов неправильна на фоне моего личного шантажа, говорится в заявлении почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Иванишвили отказался от встречи с послом США в Грузии>>>Посольство США распространило заявление по итогам коммуникации с правящей партией "Грузинская мечта". Как отмечено в заявлении, посол США в Грузии Робин Данниган 22 мая запросила встречу с Иванишвили по просьбе госсекретаря США Марко Рубио. Иванишвили подтвердил, что несколько дней назад посольство действительно связалось с премьер-министром Грузии и другими должностными лицами правительства по поводу встречи. "Посол США сообщила премьер-министру Грузии, что хотела бы встретиться со мной и "передать послание госсекретаря Рубио", в связи с чем я выразил глубокое уважение, однако от встречи отказался", – отмечает Иванишвили. По его словам, в качестве альтернативы послу было предложено встретиться с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, но та отказалась. При этом Иванишвили отмечает, что "Грузинская мечта" не принимает ни одного решения без участия команды и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. "Исходя из этого, у требования встречи только со мной есть единственное объяснение, что такая встреча имеет ценность только на фоне личного шантажа", – отметил Иванишвили. По его словам, он не раз получал предложения о встрече с послом США, в том числе и при администрации Байдена, но отказывался. "Со времен предыдущей администрации американская сторона ввела против меня сначала неформальные, а затем и формальные санкции", – отмечает Иванишвили. Раскрытие тайн В своем заявлении Иванишвили отметил, что не ставит свои личные интересы выше государственных и осенью прошлого года сам предложил послу США встречу, от которой Данниган отказалась. При этом он подчеркивает, что ответа на это предложение не последовало. Запад против Иванишвили Некоторые местные оппоненты и представители гражданского общества давно называют Бидзину Иванишвили "серым кардиналом" грузинской политики. Иванишвили в период правления "Грузинской мечты" дважды уходил из политики и возвращался обратно. Эти возвращения совпадали с падением рейтингов правящей силы и внутрипартийным кризисом. С 2023 года он является почетным председателем, что позволяет ему выйти из "тени" и открыто участвовать в утверждении кандидатов на политические должности, формировании партийной повестки. Официально Запад не реагировал на критику Иванишвили, хотя грузинский миллиардер не раз утверждал о введении неформальных санкций против него. Примером служил скандал со счетами в швейцарском банке Credit Suisse в Швейцарии. Банк и его дочерние компании, не объясняя причин, отказывались утверждать финансовые транзакции с его счетов, по сути, не позволяя Иванишвили управлять своими денежными ресурсами. Миллиардер начал масштабную судебную тяжбу, которую успешно выиграл. Банк в 2023 году был признан банкротом и продан, но деньги Иванишвили так и не получил. В своих официальных заявлениях он до сих пор утверждает, что причиной стал его отказ от вовлечения Грузии в конфликт с Россией на Украине, отказ от открытия т.н. "второго фронта". В ноябре-декабре 2024 года по Тбилиси пронеслась волна насильственных протестов, которые привели к разгонам и арестам. Запад отреагировал введением санкций против участвовавших официальных сил. Украина среагировала первой, за ней последовали США, Литва, Латвия и Эстония. Первые две ввели финансовые ограничения, страны Прибалтики ограничились запретом на въезд. Официальная причина – насилие против "мирных протестующих", преследование политических оппонентов, отказ от расследования правонарушений, а также, по заверению администрации Джо Байдена, "прямое или косвенное участие или попытка участия в действиях, которые подрывают демократические процессы или институты в Соединенных Штатах или за рубежом, от имени или в интересах правительства России, прямо или косвенно...".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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