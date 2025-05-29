https://sputnik-georgia.ru/20250529/premer-gruzii-podderzhal-usiliya-prezidenta-ssha-po-oslableniyu-glubinnogo-gosudarstva-293569877.html
Премьер Грузии поддержал усилия президента США по ослаблению "глубинного государства"
Премьер Грузии поддержал усилия президента США по ослаблению "глубинного государства"
Sputnik Грузия
Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа 29.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-29T22:33+0400
2025-05-29T22:33+0400
2025-05-29T22:33+0400
новости
грузия
политика
сша
венгрия
дональд трамп
ираклий кобахидзе
usaid
европарламент
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291595037_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3c27571fb6750a70f44faa9ec3a905e6.jpg
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Власти Грузии приветствуют усилия новой администрации Дональда Трампа по ослаблению "глубинного государства" (Deep State) и выражают уверенность, что это положительно скажется на отношениях США и ЕС с Грузией, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Заявление об этом глава грузинского правительства сделал во время выступления на открытии Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference – CPAC), которая стартовала в столице Венгрии Будапеште 29 мая. Одной из главных задач в администрации Дональда Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начал чистку среди госслужащих. В начале февраля администрация Трампа вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Заявления новой администрации США и конкретные шаги обнадеживают, однако, как отметил премьер, этого недостаточно. Наглядным примером тому, по словам премьера, являются шесть несправедливых резолюций, принятых Европарламентом против грузинского народа. А также принятый Палатой представителей законопроект MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence), который, по оценке Кобахидзе, также является несправедливым и представляет собой атаку против грузинского народа. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом ни раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). Трамп рассчитывает на углубление сотрудничества США и Грузии >>А в конце июля 2024 года на то время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
венгрия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291595037_39:0:1178:854_1920x0_80_0_0_e67c0c350719c74b2f6b7e1321bd3c24.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, политика, сша, венгрия, дональд трамп, ираклий кобахидзе, usaid, европарламент
новости, грузия, политика, сша, венгрия, дональд трамп, ираклий кобахидзе, usaid, европарламент
Премьер Грузии поддержал усилия президента США по ослаблению "глубинного государства"
Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Власти Грузии приветствуют усилия новой администрации Дональда Трампа по ослаблению "глубинного государства" (Deep State) и выражают уверенность, что это положительно скажется на отношениях США и ЕС с Грузией, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Заявление об этом глава грузинского правительства сделал во время выступления на открытии Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference – CPAC), которая стартовала в столице Венгрии Будапеште 29 мая.
"Я надеюсь, что президент Трамп успешно ослабит "глубинное государство", и это непременно позитивно отразится на улучшении отношений США и ЕС с Грузией. Желаем новой администрации успехов в этой важной борьбе", – заявил Кобахидзе.
Одной из главных задач в администрации Дональда Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начал чистку среди госслужащих. В начале февраля администрация Трампа вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру.
Заявления новой администрации США и конкретные шаги обнадеживают, однако, как отметил премьер, этого недостаточно.
"Как видно, "глубинное государство" прочно укоренилось в американской и европейской бюрократии, что явно проявляется в конкретных фактах давления на Грузию", – заявил Кобахидзе.
Наглядным примером тому, по словам премьера, являются шесть несправедливых резолюций, принятых Европарламентом против грузинского народа. А также принятый Палатой представителей законопроект MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence), который, по оценке Кобахидзе, также является несправедливым и представляет собой атаку против грузинского народа.
Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом ни раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
А в конце июля 2024 года на то время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.
В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.