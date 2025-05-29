https://sputnik-georgia.ru/20250529/premery-gruzii-i-vengrii-vysoko-otsenili-vstrechu-v-budapeshte-293562465.html
Премьеры Грузии и Венгрии высоко оценили встречу в Будапеште
Премьеры Грузии и Венгрии высоко оценили встречу в Будапеште
Sputnik Грузия
Премьер Грузии находится в Будапеште, где проходит Конференция консервативных политических действий 29.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Успешное сотрудничество между Грузией и Венгрией обсудил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с венгерским коллегой Виктором Орбаном в Будапеште, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства. Встреча лидеров двух стран состоялась в рамках Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference – CPAC), которая пройдет в столице Венгрии 29-30 мая. Грузия высоко ценит поддержку Венгрии в процессе европейской интеграции страны, а также общую приверженность региональному миру и стабильности, отметил премьер.Встречу с грузинским коллегой прокомментировал и премьер Венгрии на своей странице в социальной сети. Конференция консервативных политических действий – ежегодное собрание консерваторов, основанное в США в 1974 году. Мероприятие откроет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Также планируется выступление премьер-министра Грузии с речью на конференции. Кобахидзе находится в Будапеште с делегацией, в состав которой входят глава МИД Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани. Грузия и Венгрия Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. Премьер Грузии выступит на Конференции консервативных политических действий в Будапеште>>В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку в том числе в Совете ЕС, как страна – член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России. Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской Мечты" внутри, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, венгрия, будапешт, виктор орбан, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, грузинская мечта - демократическая грузия
новости, грузия, венгрия, будапешт, виктор орбан, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, грузинская мечта - демократическая грузия
Премьеры Грузии и Венгрии высоко оценили встречу в Будапеште
11:16 29.05.2025 (обновлено: 11:47 29.05.2025)
Премьер Грузии находится в Будапеште, где проходит Конференция консервативных политических действий
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Успешное сотрудничество между Грузией и Венгрией обсудил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с венгерским коллегой Виктором Орбаном в Будапеште, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
Встреча лидеров двух стран состоялась в рамках Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference – CPAC), которая пройдет в столице Венгрии 29-30 мая.
"У меня состоялась очень хорошая встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Мы обсудили растущее партнерство между Грузией и Венгрией", – написал Кобахидзе в соцсети Х после встречи.
Грузия высоко ценит поддержку Венгрии в процессе европейской интеграции страны, а также общую приверженность региональному миру и стабильности, отметил премьер.
Встречу с грузинским коллегой прокомментировал и премьер Венгрии на своей странице в социальной сети.
"Всегда приятно встречаться с премьер-министром Кобахидзе. С нетерпением жду его завтрашнего (в четверг – ред.) выступления на Конференции консервативного политического действия", – написал Орбан в соцсети Х.
Конференция консервативных политических действий – ежегодное собрание консерваторов, основанное в США в 1974 году. Мероприятие откроет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Также планируется выступление премьер-министра Грузии с речью на конференции.
Кобахидзе находится в Будапеште с делегацией, в состав которой входят глава МИД Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами.
В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку в том числе в Совете ЕС, как страна – член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России.
Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской Мечты" внутри, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии.