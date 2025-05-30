https://sputnik-georgia.ru/20250530/esche-odin-lider-oppozitsii-gruzii-okazalsya-za-reshetkoy-iz-za-nepodchinenie-resheniyu-suda-293584241.html

Еще один лидер оппозиции Грузии оказался за решеткой из-за неподчинения решению суда

Еще один лидер оппозиции Грузии оказался за решеткой из-за неподчинения решению суда

Sputnik Грузия

Мелия был удален из зала до решения суда, так как плеснул со скамьи подсудимых воду в сторону судьи 30.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-30T17:46+0400

2025-05-30T17:46+0400

2025-05-30T18:59+0400

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зураб джапаридзе

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения лидера оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ники Мелия из-за неуплаты залога. Ранее аналогичное решение суд принял в отношении экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили и соратника Мелия по коалиции Зураба Джапаридзе и арестовал их в зале суда. Прокуратура начала расследование в отношении Мелия на основании обращения председателя Временной следственной комиссии Теи Цулукиани. Он отказался явиться в апреле на заседание комиссии, которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения". О смене меры пресечения для экс-министра обороны, обвиняемого в невыполнении законного требования Временной следственной комиссии парламента, ходатайствовала сторона обвинения, так как Мелия выплатил залог в размере 50 тысяч лари, ранее избранный судом. Грузия за неделю: раскол в оппозиции, критика Запада и спорные реформы >>Мелия явился в зал суда в наручниках. 29 мая полиция задержала его за оскорбление полицейского в административном порядке. Адвокат политика Георгий Кондахишвили утверждает, что конфликт начался после того, как полицейский экипаж потребовал переставить автомобиль, а впоследствии применил к Мелия силовые методы. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилисский городской суд, ника мелия, ираклий окруашвили, зураб джапаридзе, единое национальное движение