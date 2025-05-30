https://sputnik-georgia.ru/20250530/esche-odin-lider-oppozitsii-gruzii-okazalsya-za-reshetkoy-iz-za-nepodchinenie-resheniyu-suda-293584241.html
Еще один лидер оппозиции Грузии оказался за решеткой из-за неподчинения решению суда
Еще один лидер оппозиции Грузии оказался за решеткой из-за неподчинения решению суда
Sputnik Грузия
Мелия был удален из зала до решения суда, так как плеснул со скамьи подсудимых воду в сторону судьи 30.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-30T17:46+0400
2025-05-30T17:46+0400
2025-05-30T18:59+0400
политика
грузия
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тбилисский городской суд
ника мелия
ираклий окруашвили
зураб джапаридзе
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения лидера оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ники Мелия из-за неуплаты залога. Ранее аналогичное решение суд принял в отношении экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили и соратника Мелия по коалиции Зураба Джапаридзе и арестовал их в зале суда. Прокуратура начала расследование в отношении Мелия на основании обращения председателя Временной следственной комиссии Теи Цулукиани. Он отказался явиться в апреле на заседание комиссии, которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения". О смене меры пресечения для экс-министра обороны, обвиняемого в невыполнении законного требования Временной следственной комиссии парламента, ходатайствовала сторона обвинения, так как Мелия выплатил залог в размере 50 тысяч лари, ранее избранный судом. Грузия за неделю: раскол в оппозиции, критика Запада и спорные реформы >>Мелия явился в зал суда в наручниках. 29 мая полиция задержала его за оскорбление полицейского в административном порядке. Адвокат политика Георгий Кондахишвили утверждает, что конфликт начался после того, как полицейский экипаж потребовал переставить автомобиль, а впоследствии применил к Мелия силовые методы. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилисский городской суд, ника мелия, ираклий окруашвили, зураб джапаридзе, единое национальное движение
политика, грузия, новости, тбилисский городской суд, ника мелия, ираклий окруашвили, зураб джапаридзе, единое национальное движение
Еще один лидер оппозиции Грузии оказался за решеткой из-за неподчинения решению суда
17:46 30.05.2025 (обновлено: 18:59 30.05.2025)
Мелия был удален из зала до решения суда, так как плеснул со скамьи подсудимых воду в сторону судьи
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения лидера оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Ники Мелия из-за неуплаты залога.
Ранее аналогичное решение суд принял в отношении экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили и соратника Мелия по коалиции Зураба Джапаридзе и арестовал их в зале суда.
Мелия был удален из зала суда до решения суда, так как плеснул со скамьи подсудимых воду в сторону судьи Ираклия Швангирадзе, оскорбив его.
Прокуратура начала расследование в отношении Мелия на основании обращения председателя Временной следственной комиссии Теи Цулукиани. Он отказался явиться в апреле на заседание комиссии, которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения".
О смене меры пресечения для экс-министра обороны, обвиняемого в невыполнении законного требования Временной следственной комиссии парламента, ходатайствовала сторона обвинения, так как Мелия выплатил залог в размере 50 тысяч лари, ранее избранный судом.
Мелия явился в зал суда в наручниках. 29 мая полиция задержала его за оскорбление полицейского в административном порядке. Адвокат политика Георгий Кондахишвили утверждает, что конфликт начался после того, как полицейский экипаж потребовал переставить автомобиль, а впоследствии применил к Мелия силовые методы.
Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной.