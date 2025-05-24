https://sputnik-georgia.ru/20250524/gruziya-za-nedelyu-raskol-v-oppozitsii-kritika-zapada-i-spornye-reformy-293494460.html

Грузия за неделю: раскол в оппозиции, критика Запада и спорные реформы

Грузия за неделю: раскол в оппозиции, критика Запада и спорные реформы

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события для Грузии – как на международной арене, так и непосредственно внутри государства 24.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-24T18:42+0400

2025-05-24T18:42+0400

2025-05-24T19:38+0400

политика

грузия

аналитика

украина

сша

германия

марко рубио

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

специальная следственная служба

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Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Скандал с послом Германии Текущая неделя стала неделей обмена очередными порциями критических заявлений между Грузией и Западом. На этот раз недовольство властей Грузии вызвали посол Германии в Грузии Петер Фишер и заявления его правительства. Дипломат выразил обеспокоенность Германии демократическим регрессом Грузии в таких областях, как верховенство закона, права человека и демократическое управление, и сам стал объектом резкой критики среди представителей грузинской власти. Его даже назвали частью "Глубинного государства". А когда правительство Германии призвало правительство Грузии "отказаться от дезинформационных кампаний и враждебной риторики в отношении Евросоюза, а также прекратить словесные нападки" на посла Петера Фишера, ему резко ответил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отметив, что это не нападки в адрес посла, а "легитимная критика". А вот премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал отдельные действия Петера Фишера грубым вмешательством во внутренние дела Грузии. Особое недовольство премьера вызвало присутствие посла Германии на процессе основательницы оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели, обвиняемой в нападении на полицейского.Между тем словами на этот раз дело не ограничилось. Некий гражданин Валерий Кочиашвили нанес послу словесное оскорбление, когда тот находился у здания Батумского суда. Дипломатическое недоразумение Еще одним необычным для Грузии событием, за которое пришлось оправдываться и МИД Грузии, и МВД, стал случай на государственной границе Грузии – сотрудника представительства Евросоюза в Грузии не пустили в страну. Между тем замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе отметил, что действия грузинских пограничников были непреднамеренными. "С нашей стороны была зафиксирована позиция, что это не было преднамеренным действием. Это была определенная ошибка, соответственно, было разъяснено, что этот человек имеет право обычно въезжать в Грузию и пользоваться дипломатическими привилегиями", – сказал Дарахвелидзе. Долгожданный ответ Еще одним важным событием недели стал ответ госсекретаря США Марка Рубио грузинским властям. На прошлой неделе к президенту США Дональду Трампу обратился премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и выразил удивление тем, что, несмотря на совпадение позиций по ряду вопросов, администрация Трампа игнорирует Грузию и не отменяет санкции. Статус-кво между Грузией и США изменится, если Трамп победит Deep state – Кобахидзе>>>В ответ Рубио заявил, что США задаются вопросом: соответствует ли их интересам существование антиамериканского правительства в важном регионе мира?Президент Михаил Кавелашвили на это заявил, что остался доволен ответом главного американского дипломата, а вот глава МИД страны Мака Бочоришвили призывает дождаться конкретики. Ответ дипломатичный, но нужна перезагрузка: президент Грузии о словах Рубио>>>"Единственный вывод, который мы можем сделать из ответа, заключается в том, что сформированной позиции в отношении Грузии не существует – именно в том контексте, когда речь идет о национальных интересах США", – заявила Бочоришвили. Между тем в оппозиции уверены, что ответ Рубио был четким. "Это очень сильный удар для "Грузинской мечты". Когда мы видим такую реакцию так быстро, это означает, что они очень огорчены, получили удар и им необходимо начать кампанию, чтобы еще раз объяснить своим сторонникам, что дело не так плохо", – сказала экс-президент Грузии и лидер оппозиции Саломе Зурабишвили. Разлад в оппозиции Эта неделя показала, что не все гладко на внутренней политической арене Грузии, в том числе в рядах оппозиции. Она так и не пришла к единому мнению касательно участия в выборах местных органов власти. Сами выборы пройдут 4 октября, однако чем позже стартует предвыборная кампания, которая в том числе требует инфраструктуры и вложений, тем хуже для партий. Но и тут мнения разделились – в партии экс-премьера Георгия Гахария заявили, что к выборам они все же готовятся, а вот партия "Лело для Грузии" решила избежать ответа. "Лело "сделает заявление об участии в муниципальных выборах тогда, когда сочтет это необходимым и когда придет время", – заявила член партии Лана Галдава. Спорная инициатива Главным обсуждаемым законопроектом недели стала инициатива упразднения независимого органа – Специальной следственной службы, которая занималась расследованием нарушений закона правоохранителями, делами, связанными с работой журналистов и нарушениями прав человека. Поправки об объединении этой службы с прокуратурой уже поступили в парламент и вызвали возмущение как со стороны главы самой службы, так и со стороны Народного защитника. Омбудсмен заявил, что объединение будет противоречить независимости расследования. Специальная следственная служба была создана 1 марта 2022 года после расформирования Службы государственного инспектора как независимый следственный орган Грузии, не подчиняющийся МВД и СГБ. Арест недели На этой неделе еще один оппозиционер оказался за решеткой в Грузии за неподчинение решению суда о выплате залога, назначенного в виде меры пресечения — за неявку на заседание парламентской комиссии. На этот раз в зале суда арестовали лидера партии "Гирчи – больше свободы", популярного среди оппозиционно настроенной молодежи Зураба Джапаридзе. Он отказался сначала приходить на заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений оппозиции, а после – платить залог в размере 20 тысяч лари. В Грузии неявка на заседание парламентской комиссии – уголовное преступление. Обвинения в этом предъявлены до 10 лидерам оппозиции. Часть из них, в том числе лидеры партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, залог заплатили, а часть – этого делать не собирается. На данный момент за решеткой из-за неуплаты залога находятся Джапаридзе и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили. То же самое ждет лидеров "Коалиции за перемены" Нику Мелия и Нику Гварамия, а также лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе, которые пока отказываются платить залог. Скандальное заявление недели Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили на этой неделе заявила, что пыталась убедить правительство "Грузинской мечты" заменить Михаилу Саакашвили тюремное заключение на домашний арест с электронным браслетом. Однако, по ее словам, власти проигнорировали эту инициативу. При этом она подчеркнула, что помилование бывшего главы государства "ничего не изменило бы", так как в отношении него остаются нерассмотренные дела в суде. "Он не вышел бы из тюрьмы ни на один день", – сказала Зурабишвили. Также, по словам Зурабишвили, помилование Саакашвили "было неприемлемо, исходя из ее моральной позиции", поскольку "против выступила половина страны", и она не сожалеет, что не помиловала экс-президента. На этой же неделе Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции суда экс-президенту Грузии, гражданину Украины Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы, и таким образом общий срок лишения свободы для экс-президента составит 12 с половиной лет. Рекорд недели В 2024 году в Грузии выпили рекордное количество пива – 46 литров на человека, сообщает TBC Capital. При этом 87,7% всего потребленного пива – это пиво местного производства. Грузинское пиво: традиции и пивоваренные компании в Грузии>>>Крупнейшим поставщиком импортного пива остается Германия (31%), далее следуют Россия (17%), Турция (15%) и Чехия (7%). Больше всего грузинское пиво продают в Казахстан (31% от всего объема экспорта), Армению (18%) и Россию (8%). Достижение недели Альпинистка Алина Гамсахурдия сообщила в соцсети, что стала первой грузинкой в истории, покорившей Эверест."18 мая 2025 года в 9:10 утра по непальскому времени я стояла на самой высокой точке планеты – вершине горы Эверест, и вся планета распахнулась для меня. Это была моя самая большая мечта, по пути к которой я ещё стала первой грузинкой в истории, взошедшей на Эверест", – написала она. Есть, к сожалению, и скорбная новость: в Грузии во время экспедиции на гору Ушба погиб 29-летний альпинист Николоз Палиани. Ника сорвался с огромной высоты – несчастный случай произошел 22 мая.Главное в экономике На этой неделе был представлен весенний отчет Европейской комиссии: в нем было отмечено, что экономический рост Грузии замедлится в 2025-2026 годах, но сохранится на уровне 5-6%.По прогнозу Еврокомиссии ожидается, что объем инвестиций в страну также увеличится за счет роста кредитования бизнеса и значительных государственных инвестиций, хотя уровень доверия бизнеса резко упал в первом квартале 2025 года на фоне политической нестабильности в стране. Семьи в Грузии тратят меньше, чем получают>>>Ожидается, что снижение уровня безработицы продолжится в 2025 и 2026 годах, хотя и более медленными темпами. Согласно отчету, уровень занятости в 2024 году вырос на 2,5 процентных пункта, но остался на относительно низком уровне – 47,1%.Кроме того, Еврокомиссия прогнозирует, что инфляция в Грузии вернется к целевому показателю Нацбанка страны в 3%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, аналитика, украина, сша, германия, марко рубио, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, специальная следственная служба, еврокомиссия