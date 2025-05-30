https://sputnik-georgia.ru/20250530/glava-parlamenta-obvinil-frantsiyu-i-polshu-v-atake-na-ekonomiku-gruzii-293573923.html

Глава парламента обвинил Францию и Польшу в атаке на экономику Грузии

Глава парламента обвинил Францию и Польшу в атаке на экономику Грузии

Sputnik Грузия

Накануне посольства Франции и Польши предупредили своих граждан об участившихся случаях отказа во въезде в Грузию для иностранцев, включая граждан ЕС 30.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-30T12:49+0400

2025-05-30T12:49+0400

2025-05-30T13:54+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Предостережения посольств Польши и Франции, призвавших своих граждан сто раз подумать, прежде чем отправиться в Грузию, являются необоснованной атакой на грузинский туризм – одну из ключевых отраслей экономики страны и источник благосостояния народа, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в социальной сети. Посольства Польши и Франции 30 мая сообщили о росте случаев отказа во въезде в Грузию иностранным гражданам, включая граждан Евросоюза, и призвали учитывать возможные риски при планировании поездок. В диппредставительствах также отметили, что иностранные граждане могут быть подвергнуты штрафам за участие или даже предполагаемое участие в протестах в Грузии. Очень тревожно, если после неудачных нападок на грузинскую политику теперь наблюдаются атаки на грузинскую экономику, отметил он.Как отметил глава грузинского законодательного органа, реальность абсолютно иная, чем то восприятие, которое пытаются сформировать подобными заявлениями. Польша и Франция, так же, как и ЕС в целом, по словам спикера парламента, отказывают во въезде гораздо большему числу граждан Грузии, чем наоборот. В подтверждение Папуашвили привел статистические данные, согласно которым в 2024-2025 годах Грузия отказала во въезде всего 9 гражданам Польши, тогда как Польша – 1 250 гражданам Грузии. За то же период Грузия отказала во въезде всего 16 гражданам Франции, тогда как Франция – 145 гражданам Грузии. Также в 2024-2025 годах Грузия отказала во въезде всего 184 гражданам стран ЕС, тогда как страны ЕС – 4 825 гражданам Грузии. Глава парламента также указал на тот факт, что в 2024-2025 годах Польша депортировала 249, Франция – 280, а Европейский союз в целом – 2 463 гражданина Грузии. "Таким образом, Грузии еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем количество отказов во въезде на границе достигнет тех масштабов, которые являются обычной практикой в ЕС. Важно, чтобы посольства соблюдали Венскую конвенцию и не распространяли информацию, создающую ложные восприятия о стране пребывания", – подчеркнул Папуашвили. Грузия усиливает контроль на границе – предупреждение от посольства Польши>>Сфера туризма динамично развивается в Грузии. Согласно данным "Сакстата", иностранцы в первом квартале 2025 года потратили в Грузии в общей сложности примерно 2,3 миллиарда лари, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В целом в январе-марте текущего года Грузию посетили 1,3 миллиона путешественников, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы Грузии от туризма на историческом максимуме (в 2024 году) выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, франция, польша, шалва папуашвили