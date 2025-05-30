https://sputnik-georgia.ru/20250530/lari-vypolnil-svoyu-glavnuyu-funktsiyu--glava-natsbanka-gruzii-293572503.html

Лари выполнил свою главную функцию – глава Нацбанка Грузии

Лари выполнил свою главную функцию – глава Нацбанка Грузии

Sputnik Грузия

Конференция открывает "От доверия – к тесному сотрудничеству" серию юбилейных мероприятий, посвященных 30-летию лари 30.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-30T11:10+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Грузинская национальная валюта лари за 30 лет выполнила свою главную функцию: быть надежной и стабильной валютой, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава на открытии международной конференции в рамках празднования юбилея введения в обращение лари. В 2025 году, 2 октября, исполняется 30 лет со дня введения в обращение грузинской национальной валюты – лари. В честь этого события в Грузии пройдет ряд мероприятий, которые начались в Тбилиси с масштабной международной конференции "От доверия – к тесному сотрудничеству", организованной Нацбанком Грузии. По ее словам, лари – один из важнейших символов экономической независимости и государственности страны, созданию которого предшествовала многовековая история грузинских денег. Именно с этого периода официально началась подготовительная работа по дизайну, названию и техническим параметрам грузинской валюты, отметила Турнава.Глава Нацбанка отметила, что лари на грузинском языке означает богатство, сокровище, имущество. На церемонии официального открытия конференции также выступили президент, премьер и глава парламента Грузии, которые отметили значение лари для экономической и социальной стабильности страны, а также успехи Нацбанка и экономической команды правительства на фоне глобальных вызовов. "Мы – маленькая страна, но у нас очень богатые исторические традиции, и следует отметить, что первые грузинские деньги – "колхидские тетри" были отчеканены 26 веков назад. Деньги, отчеканенные именем царицы Тамар 800 лет назад, стали одной из ведущих валют в регионе. А деньги, выпущенные царем Ираклием 260 лет назад, были самой надежной торговой единицей в Закавказье", – сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Грузинской валюте исполняется 30 лет – в Тбилиси проходит международная конференция>>Грузинский лари, который вот уже 30 лет служит интересам нашего государства, является продолжением этих традиций, отметил глава правительства.В целом, в мероприятии принимают участие до 300 представителей из более чем 30 стран. В числе гостей – главы центральных банков Бельгии, Исландии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Черногории, Азербайджана, Турции, Армении, Израиля, Индии, Саудовской Аравии и других стран.В юбилейный год лари Нацбанк проведет различные мероприятия. Планируется презентация и продажа коллекционных золотых, серебряных и медно-никелевых монет достоинством 30 лари, а также выпуск коллекционной банкноты и марки. Кроме того, будут изданы обновленный научно-аналитический журнал Нацбанка, каталоги грузинских денег и лари. В течение года по всей стране будут проводиться различные образовательные и научные мероприятия. Национальная валюта Грузии лари отмечает свой день рождения 2 октября. Именно в этот день в 1995 году лари стал единственным законным средством оплаты в Грузии. Слово "лари" на древнегрузинском означает "богатство, наследие, имущество".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, натия турнава, ираклий кобахидзе, бельгия, тбилиси