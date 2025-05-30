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https://sputnik-georgia.ru/20250530/oppozitsionnyy-lider-nika-meliya-zaderzhan-v-tbilisi-293573332.html
Оппозиционный лидер Ника Мелия задержан в Тбилиси
Оппозиционный лидер Ника Мелия задержан в Тбилиси
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной партии "Ахали" и движения "Коалиция за перемены" Ника Мелия задержан в Тбилиси в административном... 30.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-30T11:40+0400
2025-05-30T12:22+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной партии "Ахали" и движения "Коалиция за перемены" Ника Мелия задержан в Тбилиси в административном порядке, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Грузии. По данным ведомства, Мелия обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии. Эта статья предусматривает ответственность за оскорбление или иное унизительное поведение в отношении сотрудника правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей. По информации пресс-службы "Коалиции за перемены", задержание произошло накануне на территории озера Лиси. Адвокат политика Георгий Кондахишвили утверждает, что конфликт начался после того, как полицейский экипаж потребовал переставить автомобиль, а впоследствии применил к Мелия силовые методы. Оппозиционные силы расценили задержание как политически мотивированное и назвали произошедшее похищением и попыткой властей усилить давление на оппонентов. Мелия был задержан за день до судебного заседания, на котором планировалось рассмотреть изменение меры пресечения. По информации адвоката, срок уплаты залога в размере 50 тысяч лари, назначенного судом в качестве меры пресечения за неявку на заседание парламентской комиссии, истекал накануне в полночь. Сам Мелия ранее публично заявил, что не собирается выплачивать залог. Еще один оппозиционер оказался за решеткой в Грузии за неподчинение решению суда&gt;&gt;Невыполнение требования следственной комиссии (неявка на заседание), которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения", является уголовным преступлением. Обвинения в этом предъявлены нескольким (порядка 10) лидерам оппозиции. Часть из них, в том числе лидеры партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, залог заплатили, а часть этого делать не собирается.На прошлой неделе по аналогичной причине был арестован еще один оппозиционный лидер – глава партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе. Он также отказался как от участия в заседании парламентской комиссии, так и от выплаты залога в размере 20 тысяч лари. На данный момент за решеткой из-за неуплаты залога находятся Джапаридзе и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили. Помимо Мелия, то же самое ждет его соратника – лидера "Коалиции за перемены" Нику Гварамия, а также лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе, которые пока отказываются платить залог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, зураб джапаридзе, ника мелия
грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, зураб джапаридзе, ника мелия

Оппозиционный лидер Ника Мелия задержан в Тбилиси

11:40 30.05.2025 (обновлено: 12:22 30.05.2025)
© photo: Sputnik / StringerНика Мелия выступает на акции сторонников ЕНД и грузинской оппозиции
Ника Мелия выступает на акции сторонников ЕНД и грузинской оппозиции - Sputnik Грузия, 1920, 30.05.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной партии "Ахали" и движения "Коалиция за перемены" Ника Мелия задержан в Тбилиси в административном порядке, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Грузии.
По данным ведомства, Мелия обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии. Эта статья предусматривает ответственность за оскорбление или иное унизительное поведение в отношении сотрудника правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей.

"Для рассмотрения дела и принятия соответствующего решения Ника Мелия предстанет перед судом в установленном законом порядке", – говорится в заявлении МВД.

По информации пресс-службы "Коалиции за перемены", задержание произошло накануне на территории озера Лиси. Адвокат политика Георгий Кондахишвили утверждает, что конфликт начался после того, как полицейский экипаж потребовал переставить автомобиль, а впоследствии применил к Мелия силовые методы.
Оппозиционные силы расценили задержание как политически мотивированное и назвали произошедшее похищением и попыткой властей усилить давление на оппонентов.
Мелия был задержан за день до судебного заседания, на котором планировалось рассмотреть изменение меры пресечения. По информации адвоката, срок уплаты залога в размере 50 тысяч лари, назначенного судом в качестве меры пресечения за неявку на заседание парламентской комиссии, истекал накануне в полночь. Сам Мелия ранее публично заявил, что не собирается выплачивать залог.
Еще один оппозиционер оказался за решеткой в Грузии за неподчинение решению суда>>
Невыполнение требования следственной комиссии (неявка на заседание), которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения", является уголовным преступлением. Обвинения в этом предъявлены нескольким (порядка 10) лидерам оппозиции. Часть из них, в том числе лидеры партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, залог заплатили, а часть этого делать не собирается.
На прошлой неделе по аналогичной причине был арестован еще один оппозиционный лидер – глава партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе. Он также отказался как от участия в заседании парламентской комиссии, так и от выплаты залога в размере 20 тысяч лари.
На данный момент за решеткой из-за неуплаты залога находятся Джапаридзе и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили. Помимо Мелия, то же самое ждет его соратника – лидера "Коалиции за перемены" Нику Гварамия, а также лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе, которые пока отказываются платить залог.
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