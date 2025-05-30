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Оппозиционный лидер Ника Мелия задержан в Тбилиси
Оппозиционный лидер Ника Мелия задержан в Тбилиси
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной партии "Ахали" и движения "Коалиция за перемены" Ника Мелия задержан в Тбилиси в административном... 30.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной партии "Ахали" и движения "Коалиция за перемены" Ника Мелия задержан в Тбилиси в административном порядке, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Грузии. По данным ведомства, Мелия обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии. Эта статья предусматривает ответственность за оскорбление или иное унизительное поведение в отношении сотрудника правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей. По информации пресс-службы "Коалиции за перемены", задержание произошло накануне на территории озера Лиси. Адвокат политика Георгий Кондахишвили утверждает, что конфликт начался после того, как полицейский экипаж потребовал переставить автомобиль, а впоследствии применил к Мелия силовые методы. Оппозиционные силы расценили задержание как политически мотивированное и назвали произошедшее похищением и попыткой властей усилить давление на оппонентов. Мелия был задержан за день до судебного заседания, на котором планировалось рассмотреть изменение меры пресечения. По информации адвоката, срок уплаты залога в размере 50 тысяч лари, назначенного судом в качестве меры пресечения за неявку на заседание парламентской комиссии, истекал накануне в полночь. Сам Мелия ранее публично заявил, что не собирается выплачивать залог. Еще один оппозиционер оказался за решеткой в Грузии за неподчинение решению суда>>Невыполнение требования следственной комиссии (неявка на заседание), которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения", является уголовным преступлением. Обвинения в этом предъявлены нескольким (порядка 10) лидерам оппозиции. Часть из них, в том числе лидеры партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, залог заплатили, а часть этого делать не собирается.На прошлой неделе по аналогичной причине был арестован еще один оппозиционный лидер – глава партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе. Он также отказался как от участия в заседании парламентской комиссии, так и от выплаты залога в размере 20 тысяч лари. На данный момент за решеткой из-за неуплаты залога находятся Джапаридзе и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили. Помимо Мелия, то же самое ждет его соратника – лидера "Коалиции за перемены" Нику Гварамия, а также лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе, которые пока отказываются платить залог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, зураб джапаридзе, ника мелия
грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, зураб джапаридзе, ника мелия
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной партии "Ахали" и движения "Коалиция за перемены" Ника Мелия задержан в Тбилиси в административном порядке, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Грузии.
По данным ведомства, Мелия обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии. Эта статья предусматривает ответственность за оскорбление или иное унизительное поведение в отношении сотрудника правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей.
"Для рассмотрения дела и принятия соответствующего решения Ника Мелия предстанет перед судом в установленном законом порядке", – говорится в заявлении МВД.
По информации пресс-службы "Коалиции за перемены", задержание произошло накануне на территории озера Лиси. Адвокат политика Георгий Кондахишвили утверждает, что конфликт начался после того, как полицейский экипаж потребовал переставить автомобиль, а впоследствии применил к Мелия силовые методы.
Оппозиционные силы расценили задержание как политически мотивированное и назвали произошедшее похищением и попыткой властей усилить давление на оппонентов.
Мелия был задержан за день до судебного заседания, на котором планировалось рассмотреть изменение меры пресечения. По информации адвоката, срок уплаты залога в размере 50 тысяч лари, назначенного судом в качестве меры пресечения за неявку на заседание парламентской комиссии, истекал накануне в полночь. Сам Мелия ранее публично заявил, что не собирается выплачивать залог.
Невыполнение требования следственной комиссии (неявка на заседание), которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения", является уголовным преступлением. Обвинения в этом предъявлены нескольким (порядка 10) лидерам оппозиции. Часть из них, в том числе лидеры партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, залог заплатили, а часть этого делать не собирается.
На прошлой неделе по аналогичной причине был арестован еще один оппозиционный лидер – глава партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе. Он также отказался как от участия в заседании парламентской комиссии, так и от выплаты залога в размере 20 тысяч лари.
На данный момент за решеткой из-за неуплаты залога находятся Джапаридзе и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили. Помимо Мелия, то же самое ждет его соратника – лидера "Коалиции за перемены" Нику Гварамия, а также лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе, которые пока отказываются платить залог.