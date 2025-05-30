https://sputnik-georgia.ru/20250530/senator-ssha-stiv-deyns-provodit-vstrechi-v-gruzii---itogi-vstrechi-s-premer-ministrom-293580902.html

Сенатор США Стив Дэйнс проводит встречи в Грузии – итоги встречи с премьер-министром

Сенатор США Стив Дэйнс проводит встречи в Грузии – итоги встречи с премьер-министром

Sputnik Грузия

На встрече премьер-министр еще раз подтвердил готовность правительства Грузии к перезагрузке отношений с США и возобновлению стратегического партнерства 30.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-30T15:53+0400

2025-05-30T15:53+0400

2025-05-30T16:32+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обсудил грузино-американские отношения и роль Грузии в регионе с членом комитета по международным отношениям Сената США, сенатором Стивом Дейнсом, сообщает администрация правительства Грузии. Дейнс прибыл в Грузию 30 мая. По информации посольства США, он проведет встречи с властями Грузии, оппозицией и гражданским сектором. Была подчеркнута важная роль Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе, а также транзитный потенциал страны. Ираклий Кобахидзе отметил, что Грузия предлагает партнерам важные возможности с точки зрения доступа к многомиллионным рынкам. На встрече также было уделено внимание текущим политическим процессам. Глава правительства отметил, что в стране обеспечена политическая стабильность и правительство Грузии является ее гарантом. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). Трамп рассчитывает на углубление сотрудничества США и Грузии >>А в конце июля 2024 года на то время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, сша