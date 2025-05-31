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Двойные стандарты от стран Евросоюза неприемлемы – президент Грузии

Двойные стандарты от стран Евросоюза неприемлемы – президент Грузии

Sputnik Грузия

Грузия в отношениях с ЕС будет руководствоваться своими интересами, заявил Кавелашвили 31.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-31T14:14+0400

2025-05-31T14:14+0400

2025-05-31T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили назвал неприемлемыми действия стран ЕС, которые обвиняют Грузию в отсутствии демократии. Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц на этой неделе обнародовали заявление, в котором осудили действия грузинских властей, ведущих, по их словам, к откату от демократических норм. Лидеры также призвали грузинскую власть пересмотреть законы, противоречащие европейским стандартам, и возобновить диалог с оппозицией. При этом президент отметил, что Грузия в отношениях с ЕС будет руководствоваться своими интересами. Власти Грузии 28 ноября объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате и демократии и призывает незамедлительно вернутся на путь ЕС. Ранее премьер-министр Грузии Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Сенатор США Стив Дэйнс проводит встречи в Грузии – итоги встречи с премьер-министром>>>Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. На данный момент ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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