https://sputnik-georgia.ru/20250601/gruziya-kak-lider-v-mire-po-razvitiyu-ekonomiki--zamministra-o-planakh-pravitelstva-293606457.html

Грузия как лидер в мире по развитию экономики – замминистра о планах правительства

Грузия как лидер в мире по развитию экономики – замминистра о планах правительства

Sputnik Грузия

Нынешние позитивные тенденции экономического роста сохранятся и продолжатся в ближайшие месяцы, считает замминистра 01.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-01T20:57+0400

2025-06-01T20:57+0400

2025-06-01T21:19+0400

грузия

экономика

новости

туризм

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/14/273251628_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_a14b0dfe99584ee575e4433b9a4c3a5c.jpg

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Правительство предпринимает ряд важных шагов для того, чтобы в ближайшие годы Грузия стала страной-лидером по темпам экономического роста не только в региональном, но и в мировом масштабе, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Экономика Грузии стремительно растет последние несколько лет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Реальный экономический рост в Грузии в апреле 2025 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-апреле 2025 года составил 8,8%. По прогнозу Цинцадзе, нынешние позитивные тенденции экономического роста сохранятся и продолжатся в ближайшие месяцы. В апреле значительный позитивный вклад в экономический рост внесло увеличение экономической активности в секторах информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, образования, горнодобывающей промышленности, операций с недвижимостью, транспорта и складирования. "Экономический рост также поддерживался позитивными тенденциями во внешней торговле. В апреле зафиксирован рекордный показатель экспорта, его объем превысил 616 млн долларов, а темп роста определился на уровне 41%", – отметил Цинцадзе. Доходы туризма Также замминистра затронул и успехи сферы туризма. По его словам, доходы от туризма также находятся на рекордном уровне, а именно, в первом квартале 2025 года доходы от путешествий (туризма) увеличились на 2,3% в годовом исчислении и составили рекордный объем в 826 млн долларов в первом квартале. Кроме того, Цинцадзе подчеркнул, что темпы развития инфраструктурных проектов в стране также достаточно высоки и, в частности, правительство сохраняет соотношение капитальных затрат к валовому внутреннему продукту до 8%. Сколько заработала Грузия на туризме в апреле? >>"Правительство также продолжает реализацию структурных экономических реформ, которые способствуют повышению производительности в экономике и в конечном итоге ускорению потенциального экономического роста в стране", – сказал Цинцадзе. По его словам, правительство ожидает, что позитивные тенденции в экономике сохранятся в ближайшие месяцы, и это отразится как на занятости, так и на росте доходов населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, туризм